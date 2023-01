Vous voulez savoir : Nos 11 meilleurs articles de 2022

L’équipe du blog tendance d’Netcost-security.fr est à vos côtés au quotidien avec des conseils et des actions. Et la chose la plus importante pour vous et les autres lecteurs du cours sont nos articles de service. La question se pose tous les jours : comment pouvons-nous vous aider ?

Chaque année a ses propres particularités. En 2020, au cours de la première « année Corona », vous et de nombreux autres lecteurs avez beaucoup recherché nos conseils sur le bureau à domicile, par exemple. Et 2022 ? Jetons un coup d’œil aux messages de service les plus consultés ici sur le blog :

Sujet populaire : Et si vous faisiez une vidéo pour YouTube et que vous vouliez également la publier sur Instagram ? Ce n’est pas direct, mais il y a une astuce. La collègue Kay Nordenbrock vous a dit :

Il y a beaucoup de nouveaux appareils chaque année – et parfois beaucoup de confusion en conséquence. Avec de nombreux noms de produits peu clairs, vous vous posez naturellement la question : « Qu’est-ce que c’était encore ? Et quelle est la différence? » Ensuite, nous comparons pour vous, comme ici avec deux des clés Fire TV populaires d’Amazon.

Les montres Galaxy de Samsung sont un succès. Pour les nouveaux intéressés, la question se pose naturellement : que puis-je en faire et comment démarrer certaines fonctions ? Dans ce cas, la mesure de la pression artérielle.

Bougie, cheminée ou une sorte d’Ambilight comme on le sait sur les téléviseurs Philips : Beaucoup de choses peuvent être mises en œuvre avec Philips Hue d’une manière ou d’une autre. Cependant, les scènes dynamiques étaient les plus populaires en 2022. Le collègue et expert Netcost explique ce que c’est et comment en tirer le meilleur parti.

Deux supers smartphones et de vrais blockbusters : Si vous cherchiez un smartphone milieu de gamme performant en 2022, il fallait au moins mettre Samsung dans votre présélection. Mais le flagship killer secret, le Galaxy A52s, ou son successeur, le A53, quel smartphone recommanderions-nous le plus ? Notre comparatif vous y aidera.

Avec des étés de plus en plus chauds en Allemagne, beaucoup pensent à la climatisation. Notre article avec un calculateur de coût vous explique pourquoi il est plus sage, au moins pour des raisons écologiques et du point de vue des coûts, de se débrouiller avec un ventilateur même les jours particulièrement chauds.

Smart TV? Avec le webOS particulièrement convivial, LG est une banque. Cependant, le fabricant ne fournit pas de mises à jour pour tous les appareils. Notre article vous explique comment rechercher des mises à jour et, si nécessaire, en trouver.

Vous avez une super voiture et un bel iPhone – maintenant vous aimeriez utiliser Apple CarPlay. L’article de mon collègue Frank Müller est un favori éternel car il explique simplement comment cela fonctionne, ce que CarPlay peut faire pour vous et quelles sont les exigences pour cela.

Et encore une fois la Galaxy Watch4 : Pour beaucoup de nos lecteurs, la smartwatch Google Wear est en fait leur première, et certains auraient souhaité qu’elle dure un peu plus longtemps. Sven donne des conseils :

Oui mec, et encore la Galaxy Watch4 – mais cette fois en comparaison avec sa descendante directe, la Galaxy Watch 5. Laquelle vous convient le mieux ? L’ultra-moderne, nouvel appareil ou son ancêtre, qui est parfois découragé dans les campagnes et qui n’est guère pire ?

2022 était-elle vraiment une année de tournant, comme l’appelait le chancelier fédéral Olaf Scholz et qui est aussi devenu le mot de l’année ? Nous ne pourrons probablement le dire avec certitude qu’avec le recul. Mais ce que nous savons avec certitude, c’est qu’en 2022, quelque chose a changé dans le domaine des énergies alternatives. L’intérêt pour l’énergie solaire, les panneaux mobiles et les centrales électriques a augmenté rapidement et avec lui l’intérêt pour les pompes à chaleur. Mon collègue Peter Giesecke révèle la quantité d’électricité qu’ils consomment réellement en fonctionnement et à quel point ils sont vraiment durables dans notre article le plus cliqué 2022.

