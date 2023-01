La slide des ventes de Logitech reflète la baisse des expéditions de PC

En bref : Logitech a partagé des résultats financiers préliminaires pour le trimestre des fêtes qui reflètent plus ou moins le marché plus large des PC, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les investisseurs. Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2022, Logitech a enregistré des ventes nettes préliminaires comprises entre 1,26 milliard de dollars et 1,27 milliard de dollars. Cela représente une baisse de 22 à 23 % en dollars américains par rapport à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice d’exploitation s’est établi entre 171 et 176 millions de dollars, soit une baisse de 33 à 35 % par rapport aux 263 millions de dollars générés au même trimestre il y a un an.

Le PDG de Logitech, Bracken Darrell, s’est dit déçu des résultats préliminaires, ajoutant qu’ils reflètent des conditions macroéconomiques difficiles, notamment un ralentissement des ventes aux entreprises clientes. Sur la base de ces chiffres plus faibles et de l’incertitude persistante dans la chaîne d’approvisionnement en raison de l’épidémie de Covid en cours en Chine, le fabricant de périphériques abaisse ses perspectives pour l’année entière.

Les perspectives de Logitech pour l’exercice 2023 précédent incluaient entre 650 et 750 millions de dollars de revenus d’exploitation non conformes aux PCGR et entre moins huit et moins quatre pour cent de croissance des ventes. Les perspectives ajustées se situent désormais entre 500 et 600 millions de dollars, et entre une croissance des ventes négative de 15% et négative de 13%.