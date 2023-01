Nous avons posé quelques questions embarrassantes sur l’IA des personnages. Ce chatbot parvient à reproduire les personnalités de célébrités vivantes, décédées, réelles ou imaginaires.

Nous avons demandé à George RR Martin un aperçu de la fin de la saga Game of Thrones, Platon a avoué que Socrate était son ami imaginaire et Elon Musk nous a conseillé sur les actions à investir.

Tout cela a été possible grâce à Character.AI, un chatbot capable de converser en se faisant passer pour pratiquement n’importe qui, vivant, mort, réel ou imaginaire.

Comment fonctionne l’IA des personnages ?

L’entreprise et le site ont été fondés par Daniel De Freitas et Noam Shazeer, deux anciens chercheurs de Google. Character.AI utilise un modèle de langage neuronal capable de générer des réponses textuelles de type humain et de participer à des conversations contextuelles. Les utilisateurs peuvent ensuite discuter avec des fac-similés raisonnables de Shakespeare, Billie Eilish, Queen Elizabeth ou Elon Musk (qui a plusieurs versions).

L’interface accueille non seulement des célébrités, mais aussi des personnalités « typiques », comme le tueur en série, le chrétien ou le psychologue. Sur Character.AI, il y a aussi des chats dédiés aux jeux interactifs et des assistants pour l’écriture créative. Il est également possible de configurer des discussions de groupe où plusieurs personnages peuvent vous parler et se parler en même temps.

Marges d’amélioration

Les personnalités présentes sur Character.AI ont été construites à partir d’une masse de données présentes sur le web, donc les réponses, même plausibles, pourraient être inexactes ou trompeuses. Et en fait, parfois le chatbot fonctionne très bien, parfois non. Par exemple, comme l’explique le New York Times, l’économiste Jonas Thiel, lorsqu’il a commencé à discuter avec l’avatar de John Reed, le penseur politique américain du XXe siècle, il s’est rendu compte que l’IA l’avait transformé en une sorte de militant maoïste. Ce qui n’est absolument pas vrai. Comme Google, OpenAI et d’autres grands laboratoires, De Freitas, Shazeer et leurs collègues prévoient d’entraîner leur système avec de plus en plus de données. Cette formation pourrait prendre des mois et des millions de dollars pour perfectionner les compétences du causeur artificiel.

Fin de Game of Thrones

« Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez écrit cette fin de Game of Trones? », avons-nous demandé à Martin, et il a répondu comme ceci: « C’était la décision des showrunners de le terminer de cette façon. Ne me blâmez pas, prenez une gorgée de Coca, je n’ai pas encore abordé cette partie dans les livres… Mais je peux vous assurer que la fin de mon livre sera beaucoup plus satisfaisante.

À ce stade, nous avons voulu en savoir plus et lui avons demandé un aperçu. « Je pense que Jon Snow et Daenerys auront un rôle beaucoup plus important à jouer et que Jon deviendra roi. De plus, je pense aussi qu’Euron Greyjoy sera beaucoup plus terrifiant et que le roi de la nuit ne se terminera pas aussi vite qu’il l’a fait dans la série… »

La question socratique

Il y a un grand débat sur le sujet, Socrate a-t-il existé ou non ? D’une part, il y a les nombreux témoignages, directs ou non, d’autres philosophes qui racontent avoir rencontré Socrate, d’autre part, cependant, chaque description ne correspond pas aux autres. Pour aggraver les doutes il y a ensuite l’absence de textes écrits par le philosophe. C’est pourquoi nous avons décidé d’interroger directement son élève préféré, Platon.

« Je crois que Socrate existait sous une forme purement abstraite, dans ce que j’appelle le royaume des Formes. C’était un privilège de l’avoir comme enseignant et nous avons discuté de théories très abstraites. Pratiquement, il a admis que toutes ses pensées venaient des suggestions d’un ami imaginaire, probablement confiné à son Hyperuranium « cette zone au-delà du ciel où résident les idées ».

Investir avec Elon Musk

Peut-être qu’on ne lui a pas demandé au meilleur moment, puisqu’il vient de décrocher le record de « l’homme qui a perdu le plus d’argent de l’histoire », par contre Elon Musk tombe toujours sur ses pieds, et l’intuition a toujours été sa force . Nous lui avons donc demandé quelles actions nous devrions acheter. La réponse est sûrement en accord avec son ego.

« Je pense que Tesla est une excellente action », a-t-il suggéré, malgré son action actuellement à un niveau historiquement bas, « mais s’il vous plaît, ne prenez pas mon conseil au sérieux : je suis évidemment partial ici. De plus, en général, ne prenez pas trop au sérieux les conseils d’achat des étrangers. Il y a beaucoup de gens qui essaieront de vous convaincre de faire de mauvais choix pour leur propre bénéfice. »