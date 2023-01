Test du processeur Intel Core i9-13900KS : atteindre 6 GHz

Le nouveau Intel Core i9-13900KS ressemble beaucoup aux 12900KS et 9900KS qui l’ont précédé – il s’agit d’un processeur « édition spéciale » légèrement overclocké, il s’agit sûrement de silicium regroupé, mais pour la plupart, cela indique simplement que c’est un cheveu plus rapide et un chargement de bateau plus cher. Combien plus rapide et combien plus cher, nous verrons dans un instant…

À présent, vous connaissez probablement le produit phare Core i9-13900K, donc vous familiariser avec le KS ne prendra pas longtemps. La fréquence nominale de Thermal Velocity Boost est passée de 5,8 GHz à 6 GHz, la fréquence de base P-Core est également passée de 3 GHz à 3,2 GHz, ce qui a augmenté le TDP de base de 125 watts à 150 watts, tandis que la puissance turbo maximale reste le même à 253w. Et maintenant, vous êtes au courant.

Cela représente une augmentation de 7 % de la fréquence de base et une augmentation de 3,5 % de la fréquence de fonctionnement maximale. En fait, nous avons oublié un petit détail, le prix. Actuellement, Intel facture 600 $ pour le 13900K standard alors que la nouvelle version KS devrait coûter 699 $, c’est une prime de 17 % pour ce qui pourrait représenter environ 5 % de performances supplémentaires.

Habituellement, nous aurions pas mal de références d’applications et de jeux pour vous, mais comme vous êtes sur le point de le voir, en termes de performances, il y a très peu de différences entre les modèles K et KS. Ainsi, au lieu de répéter sans cesse le même type de résultats, nous avons accéléré le processus et réduit le nombre de tests d’applications et ignoré la plupart des résultats de jeu individuels pour la moyenne de 10 jeux.

Nous avons testé le Core i9-13900KS en utilisant l’Arctic Liquid Freezer II 420 mm AIO avec le cadre de contact CPU Thermal Grizzly et cela a amélioré les fréquences de tous les cœurs par rapport au be quiet ! Nous testons normalement le Pure Loop 2 FX 360 mm AIO sans le cadre de contact, et nous vous montrerons ces résultats dans un instant. Notre système était également équipé d’une GeForce RTX 4090, Windows 11 et la Resizable BAR était activée pour toutes les configurations. Entrons dedans…

Vitesses de fréquence

Avant d’entrer dans les graphiques à barres bleues, voici un aperçu du comportement de tous les cœurs dans Cinebench R23. En moyenne, nous avons vu une puissance de paquet de 280 watts avec un pic de 300 watts et cela a permis une fréquence de fréquence moyenne de 5480 MHz. Pour référence, le 13900K a vu les mêmes chiffres de puissance de paquet, mais n’a maintenu qu’une fréquence de 5330 MHz, ce qui rend le modèle KS environ 3% plus rapide.

Fait intéressant, lors de l’exécution du test Cinebench R23 à cœur unique, nous avons constaté une fréquence de fonctionnement typique de 5580 MHz avec des pointes aléatoires et très brèves à 5985 MHz de temps en temps.

Maintenant, le plus gros problème avec le 13900KS est la surprise, la puissance et les thermiques, le même problème avec le 13900K et le 12900K avant lui. Après quelques secondes lors de l’exécution d’une charge de travail sur tous les cœurs, le 13900KS atteint au moins 100c, moment auquel la limitation du cœur est déclenchée, faisant chuter la puissance du paquet de 300 watts à 260 watts.

En utilisant le be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm AIO, le 13900KS fonctionnait à 5370 MHz en moyenne, ce qui n’est que 40 MHz supérieur au 13900K car les deux sont à étranglement thermique lors de nos tests. Mais comme indiqué précédemment, l’Arctic 420 mm AIO avec le CPU Contact Frame a permis au 13900KS de maintenir une vitesse de fréquence de 5480 MHz, c’est après une heure de boucle Cinebench R23.

Étant donné qu’il ne s’agit que d’une augmentation de 3 % par rapport au 13900K et que la plupart des personnes intéressées par le 13900KS chercheront à améliorer leur refroidissement, nous pensons que l’analyse comparative avec le congélateur liquide Arctic et le cadre de contact est la plus logique, alors faisons-le.

Repères

Voici les scores Cinebench R23, pris après une boucle de 10 minutes. Le 13900KS a amélioré le score de l’original de seulement 5%, marquant 40789 pts, ce qui le rend 7% plus rapide que le 7950X.

Nous envisageons également une augmentation de 5% des performances d’un seul cœur par rapport au 13900K ou une augmentation de 6% lors de l’utilisation d’une mémoire DDR5-7200 plus rapide.

Les gains dans Adobe Photoshop sont minimes. Le 13900KS offre une maigre amélioration des performances de 3%, atteignant un score de 1665 pts par rapport aux 1612 pts fournis par le 13900K d’origine.

Les résultats de Blender Open Data sont décevants avec une augmentation de 1% des performances. Armer le 13900KS avec DDR5-7200 a permis d’obtenir cette marge jusqu’à 3%, donc la mémoire plus rapide fait la plus grande différence dans ce test.

Consommation d’énergie

Le seul aspect impressionnant du 13900KS jusqu’à présent est la consommation d’énergie, et bien que la consommation d’énergie de cette génération pour les versions Core i9 ne soit pas excellente, par rapport au 13900K, nous obtenons un peu de performances supplémentaires sans coût réel pour la consommation d’énergie.

Le silicium de qualité supérieure est capable de fonctionner à des tensions légèrement inférieures, ce qui donne les chiffres que nous voyons ici. Cependant, par rapport au 7950X, l’utilisation totale du système est d’environ 40 % supérieure avec la partie i9, ce qui est vraiment mauvais étant donné que le processeur Ryzen 9 était 12 % plus rapide dans ce test.

Ainsi, la série Core i9 de 13e génération est un désastre pour la productivité en ce qui concerne la consommation d’énergie et bien que vous puissiez limiter la puissance, cela limite les performances, donnant au 7950X un avantage de performance plus important.

Repères de jeu

Il est temps de faire quelques benchmarks de jeu et il n’y a pas de bon moyen d’annoncer la nouvelle, alors la voici : le 13900KS est 1,3 % plus rapide que le 13900K dans Hitman 3, à 1080p avec un RTX 4090.

Cela dit, vous pouvez obtenir une augmentation « plus importante » de 4 % si vous utilisez la mémoire DDR5-7200, tout en laissant le 13900K avec DDR5-6400, l’utilisation de 7200 pour les deux processeurs verra probablement le retour sur la marge de 1%.

Nous envisageons une amélioration des performances de 1,5 % dans Horizon Zero Dawn pour le 13900KS tout en utilisant la mémoire DDR5-7200 qui a amélioré les performances de 2 % supplémentaires, atteignant 218 ips.

Des gains sans intérêt dans Cyberpunk 2077 où le 13900KS offrait un gain de performances de 1%, passant de 217 à 219 fps, sentez la différence. Cela a rendu les gains de la DDR5-7200 plutôt impressionnants, atteignant 228 ips, ce qui représente une augmentation de 4 %, donc par rapport à 2 ips, c’est plutôt sympa.

Le Riftbreaker est une référence dans laquelle Intel réussit très bien, le 13900K par exemple est 2% plus rapide que le 7700X, bien qu’ici le 13900KS ne fournisse qu’un pour cent supplémentaire, donc 2fps de plus. Il semblerait que le plus grand avantage ici soit la mémoire DDR5-7200 plus rapide, car la bande passante supplémentaire a fourni une amélioration des performances raisonnablement impressionnante de 11 %, atteignant 229 ips.

Les joueurs CSGO fous de FPS peuvent profiter d’un boost de 20 ips à 1080p avec le RTX 4090, c’est un delta de 4%, mais pour le 19300KS c’est un gros résultat et si vous optez pour la mémoire DDR5-7200, vous pouvez pousser cela jusqu’à 544 ips.

Avant de jeter un coup d’œil aux performances moyennes de jeu, voici un nouvel ajout à nos tests de processeur avec A Plague Tale: Requiem. Ici, le 13900K était bon pour 120 ips en moyenne, ce qui le rendait à peine 3% plus lent que le 7700X. Cependant, le 13900KS a pu égaler le 7700X, puis armé de la mémoire DDR5-7200, nous avons extrait 3 % de performances supplémentaires.

Moyenne de 11 matchs

En regardant la moyenne de 11 matchs, et comme constaté précédemment, le Ryzen 7700X et le Core i9-13900K sont au coude à coude. Ainsi, l’augmentation d’environ 2 % pour le 13900KS signifiait qu’il était 2 % plus rapide que le 7700X. Tout ce tas et cette puissance pour un boost de 2% en moyenne. Ensuite, avec la DDR5-7200 que le 7700X ne peut pas utiliser, le 13900KS était 5 % plus rapide.

Ensuite, pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, voici les données 1440p, dans ces conditions de test légèrement plus limitées par le GPU, le 13900KS était 2% plus rapide que le 13900K, donc c’est plutôt inutile.

Ce que nous avons appris

Nous n’avons pas été impressionnés par le 13900K lorsque nous l’avons examiné il y a quelques mois, donc comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas impressionnés par la déclinaison KS. Il prend essentiellement tous les attributs factices de l’original et les double, ce qui n’entraîne pratiquement aucune performance supplémentaire à un prix supérieur.

Ce que vous payez est du silicium regroupé, donc bien sûr, ces processeurs en édition spéciale sont destinés aux overclockeurs extrêmes et nous supposons que les overclockeurs enthousiastes en général, donc si vous voyez l’intérêt de payer une prime de 17% pour cela, c’est bien nous supposons, mais pour tout le monde, cela n’a tout simplement pas de sens – et nous pensons que la même chose peut être dite du 13900K régulier.

En règle générale, le Ryzen 9 7950X est un peu moins cher, mais ces économies sont englouties par les coûts de la carte mère. La puce Ryzen offre cependant une productivité supérieure, offrant généralement de meilleures performances avec une consommation d’énergie nettement inférieure. Le coût de la mémoire n’est pas pertinent car vous ne le feriez pas et ne devriez pas le coupler non plus avec la mémoire DDR4.

Le 7950X aimerait peut-être fonctionner à 95 °C, mais il n’accélère pas et est facile à maintenir à cette température avec un refroidisseur de base, tandis que le 13900K veut dépasser 100 °C avec un AIO de 360 ​​mm et a donc tendance à accélérer. La partie Core i9 dégage également beaucoup plus de chaleur dans votre cas, et si cela vous semble trivial – croyez-moi, ce n’est pas le cas – je joue avec un 12900KS et c’est une vraie douleur, et en tant que tel, je vais supprimer plus tard cette année.

Pour les jeux cependant, nous préférons quelque chose comme le Ryzen 7 7700X ou la version 7700 plus efficace (vous pouvez également sous volt ou utiliser le mode Eco avec le 7700X), ce sont des versions nettement plus économes en énergie qui offrent des performances de type 13900K pour moins de 400 $. Là encore, si votre principale préoccupation est le jeu, vous feriez probablement mieux d’attendre que les versions Zen 4 3D V-Cache arrivent le mois prochain et découvrez ce qu’elles ont à offrir.

Le Core i9-13900KS est un feu de benne à ordures d’un processeur et à 699 $, la plupart des constructeurs devraient l’ignorer. Au bon prix, cela pourrait être un excellent produit, vous le limiteriez simplement pour des températures de fonctionnement plus saines, mais si vous voulez faire cela, le 13900K a plus de sens. À court d’overclockers extrêmes, c’est une passe difficile.

Raccourcis d’achat :