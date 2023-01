La mère d’Elon Musk révèle les secrets de son fils dans un livre : « Il m’a une fois laissé dormir dans son garage »

Le 12 janvier, Giunti Editore a publié « Une femme doit avoir un plan », la biographie de Maye Musk. Dans le livre, la mère d’Elon Musk raconte toute son histoire, y compris l’enfance de son fils.

Maye Musk, née Haldeman, a 74 ans. Elle a travaillé comme mannequin et comme diététicienne, a fait face à des expéditions dans le désert, a vécu dans un mariage avec un mari violent et a maintenant écrit un livre dans lequel elle raconte toute sa vie. Le volume en Italie s’intitule « Une femme doit avoir un plan » et a été publié par Giunti Editore. Comme on pouvait s’y attendre, cependant, les aspects de sa vie qui retiennent toute l’attention de la presse ne concernent pas ses amours, ses aventures ou son travail. Mais un de ses trois enfants : Elon.

Elon Musk n’est plus l’homme le plus riche du monde, la crise financière qui a submergé le marché des Big Tech et notamment Tesla, l’a glissé en deuxième position du classement des milliardaires. Pourtant, il est certainement l’homme d’affaires le plus influent du marché occidental. Malgré cela, malgré les deux documentaires déjà diffusés sur Netflix et les biographies pas exactement autorisées déjà diffusées, peu de détails sur sa vie avant de devenir l’un des fondateurs de PayPal sont encore connus.

« Une fois je suis allé le voir et il m’a baisé pour dormir dans le garage »

Cette anecdote était déjà légendaire. Mais Maye Musk l’a confirmé dans les interviews diffusées à l’occasion de la sortie du livre, comme celle avec Roberta Scorranese dans le Corriere della Sera : « Eh bien, si tu vas rendre visite à ton fils dans sa base spatiale, tu as deux alternatives : soit prendre une chambre dans un hôtel à 45 minutes ou dormir dans son garage. Ce n’est pas un problème pour moi. Quand j’allais rendre visite à ma mère au Canada, je dormais dans le garage ».

« Il a eu son premier ordinateur à 12 ans »

Même maintenant, Elon Musk avant qu’un entrepreneur ne se qualifie d’ingénieur. Bien sûr, ce mot a une signification légèrement différente en anglais qu’en italien, où il est encadré de manière plus professionnelle. Et la prédisposition de Musk pour les machines et les ordinateurs semble précoce, étant donné qu’il était déjà capable de programmer des jeux vidéo dans son enfance :

« Il a eu son premier ordinateur à 12 ans. Il apprend à s’en servir et crée BLASTAR, un jeu vidéo. Je lui ai suggéré de le soumettre à un magazine spécialisé. Il l’a fait et ils lui ont payé 500 $. À mon avis, ils n’ont jamais su que l’inventeur n’avait même pas 13 ans ».

La relation avec son père Errol

Maye Musk raconte également sa relation avec Errol, le père d’Elon et des deux frères Kimbal et Tosca. Un homme violent, avec qui les problèmes ont commencé peu après le mariage. Dans une interview accordée à Serena La Rosa pour Donna Moderna, elle expliquait que son père avait déjà commencé à la battre pendant la lune de miel, même devant ses enfants : « Quand il avait cinq ans, Elon lui a donné des coups de pied par derrière pour le faire arrêter ». Malgré cela, Maye Haldeman a décidé de conserver le nom de famille.

Les publicités pour les matelas et le métier de mannequin

Maintenant, Maye Musk a remporté un certain succès sur les réseaux sociaux. Elle compte 600 000 abonnés sur Instagram et travaille comme mannequin posant sur des couvertures de magazines ou pour des publicités. Si considera una celebrity, tanto che spiega: “Quando porto a spasso il cane, per non farmi riconoscere, sono costretta a camuffarmi un po’, ma se in compenso non devo più competere con 300 donne per un ingaggio, direi che ne vale la peine ».