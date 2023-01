Windows 11 (Build 25276) arrive sur le canal de développement Windows Insider

Nous continuons avec les nouvelles dans le programme Windows Insider avec une nouvelle mise à jour dans le canal Dev avec Build 25276. Une nouvelle Build qui est chargée de nouvelles, bien qu’aucune nouvelle de l’Explorateur de fichiers pour le moment. Voyons les nouveautés de ce nouveau Build.

hé #WindowsInsiders nous avons lancé le dernier #Windows11 version d’aperçu pour les utilisateurs du canal de développement – 25276. Consultez le dernier blog pour tous les détails ! ^JHhttps://t.co/MIxt4PXKgp pic.twitter.com/7I5PQima1G —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 12 janvier 2023

Quoi de neuf dans la version 25276

Création de vidages du noyau en temps réel à partir du gestionnaire de tâches

Ils ajoutent un ensemble de nouvelles fonctionnalités orientées développeur au Gestionnaire des tâches pour faciliter la collecte de vidages de noyau en temps réel (LKD). Cette fonction s’ajoute à celle existante « Vidage mémoire » pour les processus en mode utilisateur. Le but des vidages du noyau est de collecter des données pour résoudre des situations anormales, tout en permettant au système d’exploitation de continuer à fonctionner. Cela réduit les temps d’arrêt par rapport à une vérification de bug « non mortel » mais fort impact et raccrochez. Cliquez ici pour plus d’informations sur les vidages du noyau.

Pour capturer un vidage de la mémoire du noyau en direct (LKD), accédez à la page Détails du Gestionnaire des tâches, cliquez avec le bouton droit sur le processus système et le menu contextuel doit s’allumer pour afficher « Créer un fichier de vidage du noyau ». mémoire du noyau en direct » pour capturer un vidage de la mémoire du noyau actif complet ou de la pile du noyau. Les vidages seront écrits à un emplacement fixe :

%LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps

Vous pouvez également accéder à la page Paramètres du Gestionnaire des tâches pour afficher/modifier les paramètres des vidages de la mémoire centrale en temps réel.

Ils commencent à déployer cette fonctionnalité, elle n’est donc pas encore disponible pour tous les initiés du canal de développement, ils ont l’intention de surveiller les commentaires et de voir comment ils atterrissent avant de les diffuser à tout le monde.

Mises à jour du stockage en nuage dans les paramètres de Windows 11

En novembre, un résumé visuel de l’utilisation du stockage dans le cloud a été introduit dans l’application Paramètres. Comme nous l’avons mentionné ici, vous verrez des mises à jour des applications Microsoft 365 et des données de service incluses dans votre stockage cloud. Avec la version d’aujourd’hui, les pièces jointes Outlook seront incluses dans le stockage cloud exactement telles qu’elles sont affichées dans la vue. Ce changement sera déployé progressivement en commençant par un petit nombre d’utilisateurs internes, donc tout le monde ne le verra pas tout de suite. Vous pouvez voir une alerte concernant votre utilisation du stockage ; cependant, cela n’affectera pas votre quantité de stockage jusqu’au 1er février 2023. En savoir plus sur le stockage cloud ici.

Modifications et améliorations de la version 25276

Général

Ils ont mis à jour la boîte de dialogue qui s’affiche lorsqu’une application présente un problème de compatibilité connu pour utiliser la nouvelle conception de Windows 11. La boîte de dialogue est un travail en cours. La boîte de dialogue est un travail en cours et vous pouvez rencontrer des problèmes dans le thème sombre. Comme toujours, veuillez fournir des commentaires dans le hub de commentaires pour tout problème que vous pourriez rencontrer.

Début

[AÑADIDO] La disposition de la zone de recherche du menu Démarrer a été mise à jour avec des coins plus arrondis pour refléter la disposition de la zone de recherche de la barre des tâches.

sécurité des fenêtres

Ils désactivent temporairement les boîtes de dialogue de notification de sécurité Windows (pare-feu) mises à jour qui correspondent aux visuels de Windows 11 fournis avec la version 25267. Ils souhaitent ramener cette modification dans une future mise à jour après avoir corrigé certains bugs.

Windows 11 Insider Preview Build 25267 et les éditions Pro ultérieures ne permettent plus à un utilisateur de se connecter à un partage distant à l’aide des informations d’identification d’invité par défaut, même si le serveur distant demande des informations d’identification d’invité. Cela correspond à la sécurité renforcée des éditions Enterprise et Education qui a été mise en place depuis Windows 10, pour améliorer encore la sécurité par défaut de Windows 11. Pour plus d’informations sur ce comportement et la configuration de l’authentification invité non sécurisée sur un appareil Pour un serveur SMB tiers ne prend en charge que l’authentification des invités, veuillez consulter cette documentation.

Correctifs de la build 25276

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un problème où le changement de fenêtre via les aperçus de la barre des tâches ne fonctionnait pas.

Correction de divers plantages d’explorer.exe affectant la barre d’état système.

Lors de l’ouverture d’une fenêtre contextuelle à partir de la barre des tâches, le fait d’appuyer sur la touche Échap pour fermer la fenêtre contextuelle ramène le focus clavier sur le bouton à partir duquel elle a été invoquée.

Rechercher dans la barre des tâches

Les correctifs s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des nombreux traitements différents pour la recherche dans la barre des tâches qui ont commencé à être déployés sur Windows Insiders avec la version 25252 :

Correction des problèmes de disposition du texte de la zone de recherche de la barre des tâches lors de l’utilisation de langues d’affichage de droite à gauche, telles que l’arabe.

Correction d’un problème où le style de recherche sélectionné dans les paramètres de la barre des tâches ne persistait pas d’une mise à jour à l’autre. Ce paramètre devrait maintenant persister dans les mises à jour Insider Preview ultérieures.

Navigateur de fichiers

Correction d’un crash explorer.exe qui pouvait survenir lors de l’ouverture de l’explorateur de fichiers, lié au chargement de fichiers récents.

accès vocal

L’accès vocal fonctionnera désormais correctement pour saisir des chiffres dans l’application Calculatrice.

Correction d’un bug lors de l’émission de commandes de mouvement gauche et droite avec accès vocal.

Entrée

Correction d’un problème où le bouton « insérer du texte » ne fonctionnait pas lors de l’utilisation de l’IME Pinyin en mode double pinyin.

Widget

Correction d’un problème où le tableau de bord du widget restait ouvert dans un état invisible pour les initiés en Chine (et potentiellement d’autres), ce qui empêchait les clics sur le côté gauche de l’écran de fonctionner. Si vous continuez à rencontrer ce problème, assurez-vous de consulter le Microsoft Store pour les dernières mises à jour de l’application.

Autre

Pour plus de clarté, lorsque Windows Defender Credential Guard est activé, lorsque vous essayez d’utiliser le bureau à distance avec les informations d’identification par défaut, il indiquera désormais explicitement « Windows Defender Credential Guard n’autorise pas l’utilisation des informations d’identification de connexion Windows. Veuillez saisir vos identifiants. »

Problèmes connus dans la build 25276

Général

L’utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner sur certains appareils ARM. Une solution de contournement consiste à utiliser le chemin Hello PIN.

[NUEVO] Certains utilisateurs connaissent des temps de mise à jour plus longs que prévu lors de l’installation de versions récentes. Ils enquêtent activement sur ce problème.

[NOVEDAD] Les rapports selon lesquels certains initiés connaissent des blocages lors de l’utilisation du navigateur et de certaines autres applications après la mise à jour précédente sont en cours d’examen.

Barre des tâches et barre d’état système

Parfois, la barre des tâches est réduite de moitié lors de l’utilisation de la barre des tâches optimisée pour les tablettes. Ce problème peut également apparaître sur les moniteurs secondaires.

Rechercher dans la barre des tâches

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des différents traitements pour l’apparence de recherche dans la barre des tâches mentionnée précédemment dans ce billet de blog :

Dans les langues avec affichage de droite à gauche, comme l’arabe, il y a des problèmes de mise en page avec le texte dans la zone de recherche de la barre des tâches.

Le Gestionnaire des tâches

Certaines boîtes de dialogue peuvent ne pas s’afficher dans le thème correct lorsqu’elles sont appliquées à partir de la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

La zone de contenu des données de la page Processus peut clignoter une fois lorsque des modifications de thème sont appliquées dans la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

Widget