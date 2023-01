Un immense gisement de terres rares découvert en Suède : parce qu’il pourrait changer l’avenir de l’Europe

Le groupe minier LKAB a trouvé plus d’un million de tonnes d’oxydes de terres rares, critiques pour la transition écologique et pour les nouvelles technologies.

Je suis un as dans le trou. L’avenir se construit sur des terres rares : smartphones, tablettes, voitures électriques, énergies renouvelables et possibilité de contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Pour cette raison, la découverte en Suède du « plus grand gisement connu d’Europe » de minéraux rares peut changer les cartes sur la table.

Pendant des années, ils ont été un instrument de pression diplomatique de la Chine, qui a même tenu les États-Unis en échec avec leurs menaces d’embargo. Disposer d’une base européenne pour extraire les terres rares pourrait garantir un approvisionnement plus sûr, et assurer l’indépendance au-delà des tensions géopolitiques.

Découverte en Suède

Le groupe minier LKAB a expliqué que le gisement nouvellement exploré dans la région de Kiruna, dans l’extrême nord de la Suède, jouxte une mine de minerai de fer et contient plus d’un million de tonnes d’oxydes de terres rares. Toute l’étendue de la découverte devra être étudiée pour traduire les chiffres en potentiel de production.

« C’est une bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l’Europe et le climat », a souligné LKAB. « Cela pourrait devenir un élément de base pour la production des matières premières critiques qui sont absolument cruciales pour permettre la transition verte », a expliqué Jan Mostroem, président et chef de la direction de LKAB au diffuseur « Svt ».

« L’autosuffisance et l’indépendance de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie et de la Chine commenceront dans cette mine », a déclaré le vice-Premier ministre suédois et ministre de l’Énergie, Ebba Busch. La société LKAB déposera désormais une demande de concession d’exploitation d’ici 2023, mais a précisé qu’il faudra attendre entre 10 et 15 ans avant que les opérations minières puissent démarrer.

Que sont les terres rares

On les dit rares mais, en réalité, ce sont des minéraux disponibles en plus grande quantité que le nickel ou le cuivre commun. Pourtant, leur concentration géographique et leur processus d’extraction complexe les rendent précieux. En fait, ce sont des éléments chimiques qui ne peuvent pas être trouvés isolés dans la nature, ils doivent d’abord être extraits des mines, puis séparés par des procédés de raffinage à fort impact environnemental.

Les terres rares sont 17 éléments chimiques, dont le scandium, le lanthane, le cérium, l’yttrium, le praséodyme, le lithium, le cobalt. Ils constituent pratiquement la base de fabrication de tous les appareils électroniques, des smartphones aux tablettes. Non seulement cela, tout le secteur automobile, les batteries rechargeables, la fibre optique sont à base de terres rares. Même la technologie verte en a besoin, par exemple il serait impensable de construire les aimants permanents des éoliennes ou des moteurs électriques sans terres rares.

Le paradoxe environnemental

Atteindre la neutralité climatique dépend du développement d’une chaîne d’approvisionnement indépendante en terres rares. Données en main, la demande de minerais comme le lithium ou le cobalt devrait doubler d’ici 2040 selon l’évolution de la demande mondiale. Et, si tous les pays adoptent les exigences de l’Accord de Paris pour maintenir la hausse de la température en dessous de 2 degrés, la demande pourrait même quadrupler.

C’est pourquoi LKAB a souligné que la mine découverte en Suède pourrait être cruciale pour l’environnement. C’est vrai, même si en réalité la parabole des terres rares représente un grand paradoxe. D’une part, la révolution éco-durable repose sur ces éléments chimiques, d’autre part, l’extraction a un coût environnemental très élevé. Non seulement cela, c’est aussi dangereux pour la santé des gens, car cela pourrait contaminer le sol et l’eau, et l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché dans le processus d’extraction ne doit pas être sous-estimée.

La géopolitique des terres rares

Les terres rares sont également devenues un enjeu géopolitique majeur, alimentant les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et de fait l’importance stratégique des éléments chimiques s’est traduite en pression diplomatique. Par exemple, lorsque la Chine a menacé le Japon d’un embargo sur les terres rares pour prendre le contrôle des îles Senkaku, mettant en péril l’approvisionnement japonais en semi-conducteurs.

Ou quand en 2019, la Chine a de nouveau tiré parti du blocage des exportations de terres rares vers les États-Unis, pour obtenir une trêve de la guerre commerciale de Donald Trump. Une vraie menace, puisque 80% des importations de minerais rares dépendent de la Chine, et que le système de défense le plus avancé des USA repose justement sur l’utilisation massive de minerais rares.

Jusqu’à la crise de 2010-2011, la Chine contrôlait à près de 98 % la production minérale, ce qui expliquait en partie pourquoi les terres rares sont devenues l’objet de débats publics. Cette avance a ensuite été progressivement érodée par l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Myanmar, en Inde et au Groenland. Maintenant, il y a aussi l’Europe.