La mise à jour Xbox fera passer les consoles des séries S et X en mode d’économie d’énergie lorsqu’elles s’éteindront

Pourquoi c’est important : les Xbox Insiders pourraient bientôt remarquer que les paramètres d’alimentation de leurs consoles sont passés au mode d’arrêt d’économie d’énergie. La dernière mise à jour Xbox Insider de Microsoft a apporté la modification pour encourager les utilisateurs à réduire leurs émissions de carbone. Le paramètre n’affecte pas les performances, mais aura un impact sur la lecture à distance et la synchronisation des téléchargements. Les utilisateurs peuvent inverser le paramètre s’ils le souhaitent.

Microsoft a introduit des mises à jour sensibles au carbone sur Xbox avec la mise à jour Xbox Insider de cette semaine. Le nouveau mode d’arrêt d’économie d’énergie des consoles Xbox Series reprogrammera les mises à jour nocturnes du jeu et du système d’exploitation aux moments où le réseau électrique local d’un utilisateur puise le plus d’énergie renouvelable.

Avec ce paramètre, lorsque la console connectée à Internet d’un Insider est arrêtée la nuit, Microsoft utilisera les données d’intensité de carbone régionales disponibles en ligne pour déterminer le meilleur moment pour allumer la Xbox pour vérifier les mises à jour. Dans les paramètres standard, cela se produit à des heures aléatoires entre 2h00 et 6h00.

Le mode d’économie d’énergie n’aura pas d’incidence sur les performances d’une console lorsqu’elle est allumée, et les utilisateurs peuvent toujours dire à la Xbox de télécharger immédiatement les mises à jour. Cependant, le paramètre désactivera le réveil à distance, que les utilisateurs peuvent normalement utiliser pour allumer à distance leur console pour la lecture à distance.

Les consoles Xbox One de dernière génération ont également reçu la nouvelle fonctionnalité, bien qu’elles ne puissent pas basculer automatiquement. Tout comme les consoles de la série, cela n’affectera pas les performances d’une Xbox One lorsqu’elle est allumée, bien que cela puisse ralentir le temps de démarrage. Microsoft essaie toujours de trouver le meilleur moyen d’informer les propriétaires de Xbox One de cette nouvelle option.

Microsoft affirme que, par rapport au mode veille, le mode d’économie d’énergie utilise 20 fois moins d’énergie. La société affirme également que toutes les deux consoles qui utilisent le mode d’arrêt d’économie d’énergie pendant un an permettront d’économiser la quantité de carbone éliminée par un arbre sur une décennie. Microsoft admet que cette statistique peut varier en fonction de chaque utilisateur.

L’aperçu d’initié de Windows 11 a reçu un paramètre similaire en mars dernier. Avec lui, les PC peuvent programmer des mises à jour pour les moments de la journée où les réseaux énergétiques locaux utilisent une plus grande proportion d’énergie renouvelable, sur la base des données disponibles d’electricityMap et de WattTime.

La nouvelle mise à jour Xbox ajoute également un paramètre « heures actives » aux consoles Xbox One et Xbox Series. Les utilisateurs qui configurent leurs consoles sur l’option d’alimentation « veille » peuvent déterminer les heures de la journée pendant lesquelles leur système démarrera dans un mode où le réveil à distance est disponible, en utilisant environ 10 à 15 watts. Après cette période, la console s’éteindra complètement, ne consommant que 0,5 watts. Les consoles de la série choisiront initialement une période en fonction de l’activité précédente, mais les propriétaires de Xbox One doivent configurer manuellement le paramètre.