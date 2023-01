Apple pourrait ajouter un écran tactile à ses MacBook, bien qu’il soit contre l’idée depuis des années

Moulin à rumeurs : alors que les fans saluent depuis longtemps les MacBook d’Apple comme les meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter, il leur manque toujours une fonctionnalité offerte par de nombreuses alternatives Windows : un écran tactile. Mais selon un nouveau rapport, cela va changer.

Pendant de nombreuses années, Apple a adopté la position selon laquelle les écrans tactiles et les ordinateurs portables ne vont pas ensemble – Cupertino se fera un plaisir de vous orienter vers sa gamme iPad pour cette fonctionnalité. Cependant, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, les ingénieurs d’Apple sont activement engagés dans un projet visant à ajouter des écrans tactiles aux Mac.

Selon des personnes anonymes familières avec les plans, les premiers Mac tactiles, qui pourraient également fonctionner avec des gestes, pourraient arriver en 2025 dans le cadre d’une mise à jour plus importante du MacBook Pro. La refonte peut également voir les ordinateurs portables passer de leurs écrans Mini LED actuels aux OLED. Selon Gurman, la même technologie d’affichage arrivera sur l’iPad Pro au premier semestre 2024.

Le regretté co-fondateur et ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, était totalement contre les ordinateurs portables à clapet offrant une fonctionnalité d’écran tactile. « Les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales », a-t-il déclaré en 2010. « Après une longue période de temps, votre bras veut tomber, c’est ergonomiquement terrible. » Son successeur Tim Cook a fait écho au même point de vue en 2012, comparant les écrans tactiles des ordinateurs portables à la combinaison d’un grille-pain et d’un réfrigérateur. Plus récemment, le vice-président senior d’Apple, Craig Federighi, a déclaré qu’il « n’aimait pas les écrans tactiles ».

Apple pourrait encore repenser ses plans pour les Mac à écran tactile. La société a déjà expérimenté dans ce domaine avec la barre tactile, qui a été introduite dans les MacBook Pro en 2016 mais a progressivement supprimé les modèles 14 et 16 pouces en 2021 après avoir échoué à trouver beaucoup d’amour de la part des consommateurs, bien qu’elle fasse toujours partie de le MacBook Pro 13 pouces.

Selon certaines rumeurs, Apple prévoit plusieurs refontes de son hardware dans les années à venir. Gurman a également affirmé cette semaine qu’Apple apporterait davantage de ses composants en interne en concevant des écrans MicroLED à utiliser dans ses appareils à partir de l’Apple Watch, potentiellement dès l’année prochaine, avant que la technologie n’apparaisse sur les iPhones.

Nous avons également appris cette semaine qu’Apple travaillait sur une puce mobile, Wi-Fi et Bluetooth tout-en-un interne pour réduire sa dépendance à Qualcomm et Broadcom.