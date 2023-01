Microsoft annonce 365 Basic, un nouveau plan d’abonnement à 1,99 $/mois avec 100 Go de stockage et d’autres fonctionnalités

Pourquoi c’est important : depuis 2011, Microsoft 365 (anciennement Office 365) propose un service d’abonnement plus abordable pour les applications Office. Au fil des ans, il s’est élargi pour inclure de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Mercredi, Microsoft a ajouté un niveau encore plus abordable.

Microsoft 365 Basic est le dernier ajout de Redmond à son service d’abonnement 365, qui fournit aux utilisateurs de nombreux utilitaires et applications utiles. Pendant des années, les consommateurs étaient limités à seulement trois niveaux d’abonnement : gratuit, personnel et familial. Microsoft lancera un plan de base dans le monde entier le 30 janvier.

Microsoft 365 Basic est un excellent compromis pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de fonctionnalités que le niveau gratuit mais qui ne veulent pas tout ce que le plan personnel offre. L’option de base ne coûte que 1,99 $ par mois, une économie de 5 $ sur Microsoft 365 Personal. Basic est essentiellement le même plan que la version gratuite mais avec 100 Go de stockage au lieu de 5 Go.

En plus de l’augmentation de la capacité de stockage, le nouvel abonnement fournira également les mêmes applications et fonctionnalités dont bénéficient les clients gratuits, y compris les versions Web et mobiles de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et OneDrive. Les utilisateurs bénéficient également d’une expérience sans publicité avec le support technique de Microsoft.

Les abonnés au plan de base manquent des fonctionnalités supplémentaires trouvées dans Personnel, telles que 1 To de stockage en nuage, les versions de bureau des applications Office et Outlook, et le cryptage de fichiers amélioré. Cependant, les fonctionnalités incluses dans le niveau sont certainement suffisantes pour les consommateurs soucieux de leur budget. Après tout, un téraoctet complet de stockage pour les documents Office est exagéré pour l’utilisateur moyen.

Microsoft a promis que Basic ne remplacerait pas l’option gratuite. Les utilisateurs gratuits continueront à utiliser le produit comme ils l’ont toujours fait. Cependant, Microsoft migrera les abonnés du plan OneDrive de 100 Go vers Microsoft 365 Basic sans frais supplémentaires.

Le plan de base de Microsoft 365 mérite d’être considéré, en particulier par rapport à des concurrents tels que Google Workspace, qui commence à 6 $ par mois. L’ajout du niveau le rapproche des plans iCloud d’Apple, qui facturent 2,99 $ pour 200 Go de stockage, ainsi que l’accès à toutes les applications de productivité d’Apple.