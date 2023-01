Une série en direct Dungeons & Dragons arrive sur Paramount+

En un mot: Si vous attendez avec impatience la prochaine sortie en salles de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, alors vous serez peut-être ravi d’apprendre que Paramount vient d’accepter de porter une série D&D en direct sur le petit écran via son streaming un service. Le driver est au tout début de la production, avec Rawson Marshall Thurber écrivant et réalisant.

Deadline rapporte que Paramount + a remporté un appel d’offres pour produire une série télévisée basée sur la franchise Dungeons & Dragons. Le service de streaming s’est associé à Entertainment One (eOne) sur le projet et a fait appel au réalisateur de Dodgeball: A True Underdog Story Rawson Marshall Thurber pour écrire et diriger le driver.

La société de production eOne a fait le tour de l’idée en novembre. La concurrence pour décrocher le spectacle était féroce, Paramount ayant finalement l’offre la plus élevée (non divulguée). Il semblerait que Paramount et eOne doublent la franchise D&D même si leur adaptation cinématographique complète coproduite, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, ne sortira pas en salles avant le 31 mars.

Le détenteur de la propriété intellectuelle de Dungeons & Dragons, Hasbro, a acquis eOne en 2019 avec des aspirations apparentes à adapter certaines de ses propriétés à la télévision. La vision du président de Global Television, Michael Lombardo, est que la série ne soit que le début de tout un univers cinématographique D&D en direct, avec d’autres émissions et films « scénarisés et non scénarisés » qui n’ont pas encore été annoncés.

Les producteurs n’ont pas encore choisi la série, mais voir apparaître le nom de Dwayne « The Rock » Johnson ne serait pas surprenant. Thurber a travaillé avec Johnson dans ses trois derniers films, Red Notice, Skyscraper et Central Intelligence. Cependant, le bref CV de Thurber montrant qu’il n’a réalisé que six films entre 2004 et 2021 laisse des questions sur la qualité de la production. Les six films de Thurber ont reçu des critiques médiocres de la part des critiques et des téléspectateurs. Cependant, Red Notice aurait battu les records d’audience de Netflix, et Thurber a déjà signé pour une suite.

Une chose que l’émission a pour elle est le regain d’intérêt pour les jeux D&D sur table provoqué principalement par son utilisation comme accessoire / thème de premier plan dans le très populaire hit Netflix Choses étranges. Ce qui était autrefois un jeu geek, bien qu’amusant, joué dans les sous-sols de notre mère est maintenant un passe-temps à la mode avec des podcasts, des sites Web, des sessions en direct et des produits non liés au jeu dédiés à la marque. Peut-être que cet élan sera suffisant pour propulser la série vers le succès. Une bonne présentation au box-office pour Honneur parmi les voleurs aiderait également.