Elon Musk entre dans le Guinness World Records : c’est l’homme qui a perdu le plus d’argent de l’histoire

En novembre 2021, il avait une valeur nette de 340 milliards, qui s’est maintenant effondrée à 130, la baisse lui a également fait perdre le titre de personne la plus riche du monde.

Il était l’homme le plus riche du monde, maintenant c’est l’homme qui a perdu le plus d’argent dans l’histoire. Elon Musk va toujours bien avec sa fortune de 130 milliards de dollars, mais l’effondrement de sa fortune n’a pas échappé aux experts du Guinness World Records, qui lui ont décerné un nouveau record.

En novembre 2021 il avait atteint son pic, 340 milliards, puis les actions de Tesla s’effondrent et le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars s’avère être une expérience ratée. Maintenant, selon Forbes, Musk a perdu 189 milliards de dollars, marquant « la plus grande perte de fortune personnelle de l’histoire ».

Un nouveau record du monde Guinness

Avant lui, il y avait Masayoshi Son, le fondateur japonais de SoftBank qui, en 2000, lors de l’éclatement de la bulle Internet, avait perdu 58,6 milliards de dollars. Elon Musk a décidé de relever la barre en perdant trois fois Masayoshi Son.

Guinness a expliqué que si « le chiffre exact de la perte de Musk est presque impossible à déterminer », certains médias estiment qu’il a perdu plus de 200 milliards de dollars. En effet, les données sur le patrimoine des milliardaires ne proviennent pas de leurs déclarations fiscales mais sont estimées par des analystes financiers.

Pourquoi a-t-il perdu 189 milliards ?

La richesse personnelle de Musk provient de ses avoirs en actions dans plusieurs sociétés. Notamment de Tesla, SpaceX et Twitter. Pour calculer son patrimoine, il suffit donc de regarder les performances de ses entreprises sur le marché.

Données en main, l’effondrement des capitaux propres est principalement dû à la forte baisse des actions Tesla, qui ont perdu 65 % de leur valeur en 2022, la pire année jamais enregistrée pour l’entreprise. D’une part ils ont été affectés par la baisse de la demande en Chine, qui a alarmé les investisseurs, d’autre part l’augmentation du coût des approvisionnements pour fabriquer des véhicules pesés. Les politiques de restriction Covid appliquées par le gouvernement chinois ont certainement eu une influence.

Le problème Twitter

La véritable racine du problème est cependant Twitter. Depuis que Musk a commencé à se concentrer sur les réseaux sociaux, la valeur des actions Tesla a chuté, malgré les excellents résultats du troisième trimestre 2022. Désormais, une action Tesla se négocie autour de 120 euros.

L’achat du réseau social n’était que le début des problèmes de Musk, qui vont au-delà de l’aspect économique. Après avoir réduit de moitié ses effectifs et contraint les survivants à travailler en mode « hardcore », comme il l’a écrit dans un célèbre mail, le nouveau PDG a été durement critiqué. La modération des contenus est rasée sur la plateforme, puis Musk réintègre Kanye West, malgré ses propos impardonnables. Les tentatives révolutionnaires maladroites se terminent par une enquête autodestructrice, Musk demande à tout le monde s’il doit démissionner et les utilisateurs disent oui.

Une mauvaise année pour les BigTechs

Après le crash, Musk a également perdu le titre d’homme le plus riche du monde, titre désormais détenu par le magnat du luxe Bernard Arnault, avec une valeur nette de 179 milliards de dollars.

Mais Musk n’est pas seul. Les grandes technologies ont connu la pire perte de leur courte histoire, 433 milliards de dollars. Bezos a perdu 84 milliards de dollars, les fondateurs de Google et les membres actuels du conseil d’administration de la société mère Alphabet, Sergey Brin et Larry Page ont perdu 88 milliards de dollars, Bill Gates 29 milliards de dollars en 2022, marquant une baisse de 20 milliards de dollars. Zuckerberg a cependant abandonné le top 10 des hommes les plus riches et est tombé à la 25e place.