Le PDG de Salesforce pointe du doigt les nouveaux travailleurs, les télétravailleurs et les jeunes pour la baisse de productivité de l’entreprise

Une patate chaude : Encore une fois, l’argument selon lequel les travailleurs à distance sont moins productifs a été soulevé par un PDG. Le patron de Salesforce, Marc Benioff, a fait cette affirmation lors d’une réunion à main levée pour discuter des licenciements massifs de l’entreprise, où il a également pointé un doigt accusateur sur les nouvelles embauches effectuées pendant la pandémie et les jeunes travailleurs.

Insider écrit que Benioff a répété les affirmations qu’il a faites le mois dernier au sujet du personnel nouveau et distant de Salesforce qui n’a pas répondu aux attentes en matière de productivité. « Nous n’avons pas le même niveau de performance et de productivité que nous avions en 2020 avant la pandémie. Ce n’est pas le cas », a déclaré Benioff. « Lorsque nous examinons un certain pourcentage des employés, en particulier certains des nouveaux employés [hired during the pandemic]ne sont tout simplement pas aussi productifs. »

Benioff a déclaré qu’il avait abordé la question de la productivité des travailleurs après que le directeur de l’exploitation et le responsable des ventes, Brian Milham, lui aient dit que 96 % de la valeur annuelle du contrat de l’entreprise (ACV mesure les revenus annuels de chaque client) étaient fournis par 50 % des responsables des comptes commerciaux.

« La moitié de notre Salesforce n’est pas vraiment productive, et beaucoup d’entre eux sont nos nouveaux employés. Alors pourquoi ? » dit Benioff. « Ne gérons-nous pas assez bien nos employés distants ? Avons-nous besoin de nouvelles compétences ? Parce que cela ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire de l’entreprise. »

De TSMC à Samsung, pratiquement toutes les entreprises, en particulier les grandes entreprises technologiques, ont été touchées négativement par le ralentissement post-pandémique et la crise économique actuelle de forte inflation et de hausse du coût de la vie, qui ont vu les consommateurs dépenser moins pour les produits non essentiels. Salesforce conclut toujours des transactions à grande échelle à un rythme rapide, selon son PDG, « mais la moitié de notre organisation commerciale est vraiment en difficulté. Comme s’ils ne savaient pas comment […] Il doit y avoir quelques choses qui se passent psychologiquement et techniquement. »

Benioff s’est demandé si une partie du problème résidait dans les travailleurs à distance, en particulier les plus jeunes. Il a remis en question leur capacité à établir des relations avec les clients et s’est demandé à haute voix s’ils « n’avaient pas le genre d’expérience sociale et de rencontres avec des gens et n’obtenaient pas le genre de chaise pivotante que nous avions auparavant ».

Certains employés touchés par les licenciements de Salesforce affirment que le système d’évaluation des performances de l’entreprise crée des objectifs irréalistes qui les conduisent à l’échec. En ce qui concerne les commentaires de Benioff, l’un d’eux a déclaré: « Il est clair qu’il est un PDG d’une autre génération. »

Une grande partie du monde a été contrainte de passer au travail à distance après le début de la pandémie. Et tandis que de nombreuses entreprises essaient de ramener les travailleurs au bureau, la grande majorité déclare qu’ils sont plus heureux et plus productifs à la maison.

De nombreux managers et cadres, en particulier Elon Musk, ont une mauvaise opinion du travail à distance, citant souvent le manque d’interaction avec les collègues comme un gros problème, mais un rapport récent suggère que les employés à distance ont accru leur engagement avec leurs collègues entre 2020 et 2022.

Il n’y a pas que les patrons qui pensent qu’éviter le bureau équivaut à de la paresse ; la plupart des gens pensent que leurs collègues ne sont pas non plus productifs lorsqu’ils travaillent à domicile.