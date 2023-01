Le correctif final de Windows 7 et 8 est arrivé, ajoutant un démarrage sécurisé à Windows 7 (en quelque sorte)

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le jour du jugement pour Windows 7 et 8 est enfin arrivé. Alors que nous savions que cela allait arriver depuis un certain temps, Microsoft a eu une dernière surprise pour les utilisateurs de Windows 7 : toute personne ayant encore besoin de mises à jour de sécurité critiques pour ces systèmes d’exploitation peut compter sur 0patch pendant encore deux ans.

Microsoft a livré cette semaine les dernières mises à jour pour Windows 7 et Windows 8 via une mise à jour de sécurité étendue (ESU), fermant le livre sur les systèmes d’exploitation vieillissants. Le blog du China Software Development Network a découvert que la mise à jour ajoute un démarrage sécurisé UEFI à Windows 7, mais il semble que ce soit une implémentation défectueuse.

Le démarrage sécurisé a fait ses débuts dans Windows 8, et bien que ce soit une agréable surprise de voir Microsoft étendre la fonctionnalité à Windows 7, cela ne semble pas fonctionner correctement pour tout le monde. Le correctif n’a pas mis à jour les drivers d’affichage VGA.sys et VGApnp.sys, laissant certains utilisateurs bloqués sur le logo de démarrage de Windows lorsqu’ils ont essayé d’activer le démarrage sécurisé. Étant donné que les systèmes UEFI de classe 3 purs n’incluent pas le module de prise en charge de la compatibilité ou le mode hérité, ils auront besoin d’une solution de contournement.

La mise à jour corrige également les problèmes liés à l’attribut msds-SupportedEncryptionTypes et aux applications utilisant le driver Microsoft Open Database Connectivity SQL Server (sqlsrv32.dll). Cependant, il laisse derrière lui quelques problèmes connus non résolus. Le correctif peut afficher un avertissement indiquant l’échec de la mise à jour dans Windows 7, et dans Windows 8, il peut entraîner l’échec des opérations de jonction de domaine.

Saviez-vous que Microsoft a SECRETEMENT mis à jour une NOUVELLE mise à jour (KB5017361) qui ajoute le prise en charge SECURE BOOT pour Windows 7 ? ???? ⚠️ Mais il y a un hic…

1⃣ Les systèmes Pure UEFI Class 3 nécessitent toujours une solution de contournement en raison du driver VGA de base.

2⃣ C’est une mise à jour ESU. Source : https://t.co/BpDqiPsDUM pic.twitter.com/7yQpIh0hf7 – Bob Poney (@TheBobPony) 9 janvier 2023

Microsoft a mis fin au support général de Windows 7 en 2015 et de Windows 8 en 2018, et le support étendu de Windows 7 a duré jusqu’en 2020. Cependant, la société a maintenu une option ESU coûteuse pour fournir des mises à jour de sécurité critiques pour les nombreux systèmes qui utilisaient encore Windows 7 à l’époque. . Le support étendu de Windows 7 ESU et Windows 8 a pris fin cette semaine. Les correctifs sur les deux systèmes d’exploitation pour Chrome et Microsoft Edge cesseront également.

Environ 11 % des systèmes Windows dans le monde utilisent encore Windows 7, soit un peu moins que les 16 % exécutant le dernier système d’exploitation de Microsoft, Windows 11. Jusqu’en janvier 2025, la dernière option restante pour ceux qui souhaitent encore des mises à jour importantes de Windows 7 sera le micropatching 0patch. Le groupe continuera également à prendre en charge Microsoft Edge sur Windows Server 2008 et Server 2012 pendant cette période.

Windows 7, lancé en 2009, était très apprécié pour sa relative stabilité. Windows 8, cependant, a suscité de nombreuses critiques pour ses modifications majeures de l’interface système lors de sa sortie en 2012. La plupart des utilisateurs de Windows sont aujourd’hui sur Windows 10, tandis que Windows 11 a du mal à prendre de l’ampleur.