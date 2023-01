Apple pourrait ajouter des écrans MicroLED internes à ses appareils

Tourné vers l’avenir : il semble qu’Apple continuera à apporter davantage de son hardware en interne au cours des prochaines années. Le prochain composant de la liste pourrait être des écrans MicroLED à utiliser dans ses appareils, ce qui permettrait à Cupertino de réduire sa dépendance à l’égard d’autres sociétés, y compris celles qui conçoivent et produisent actuellement les panneaux OLED des combinés iPhone 14.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a consacré près de cinq ans et des milliards de dollars à ses efforts pour concevoir ses propres écrans MicroLED ; une autre société produira probablement les écrans en utilisant les plans d’Apple.

Les écrans devraient arriver en premier dans l’Apple Watch, potentiellement dès l’année prochaine, avec d’autres appareils à suivre. Apple avait espéré inclure la technologie dans les grands écrans dès son arrivée, mais les coûts élevés et les défis techniques ont conduit à repenser et à se concentrer sur l’Apple Watch, du moins au début.

Une telle décision serait un coup dur pour Samsung, LG, Japan Display Inc., Sharp Corp et BOE, qui fabriquent des écrans pour les appareils Apple, y compris ceux de ses montres intelligentes, et les panneaux OLED de l’iPhone 14. Apple fabrique en hausse de 36 % des revenus de LG Display et de 6 % des ventes de Samsung Display.

Le Switch marquerait le dernier composant qu’Apple a commencé à concevoir lui-même. Apple a rompu son partenariat de 15 ans avec Intel pour utiliser des puces M internes basées sur Arm, conçues par Apple et produites par TSMC, dans ses Mac. Et nous avons appris cette semaine que la société travaillait sur une puce tout-en-un mobile, Wi-Fi et Bluetooth.

MicroLED, qui est différente de la technologie MiniLED trouvée dans l’iPad Pro 12,9 pouces et les nouveaux moniteurs haut de gamme, est chère, mais elle offre plusieurs avantages par rapport à OLED, notamment une luminosité accrue et presque aucune chance de brûlure. Samsung l’utilise dans les énormes téléviseurs The Wall de la société et a révélé une multitude de nouvelles tailles de modèles au CES (ci-dessus). Ils offrent des taux de rafraîchissement de 240 Hz, des temps de réponse de 2 nanosecondes et des détails noirs de 20 bits.

Cela pourrait prendre un certain temps avant de voir des iPhones avec des écrans MicroLED. Gurman et l’analyste d’affichage Ross Young disent que la première Apple Watch à utiliser la technologie pourrait passer de sa date prévue de 2024 à 2025, de sorte que les combinés MicroLED pourraient être dans au moins trois ans.