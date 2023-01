La baisse de la demande des consommateurs voit TSMC manquer ses prévisions de revenus pour la première fois en deux ans

Qu’est-ce qui vient de se passer? Même les plus grands géants de la technologie ne sont pas à l’abri des effets d’une économie mondiale en berne et de la baisse de la demande des consommateurs : la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) vient de manquer les prévisions de revenus trimestrielles pour la première fois en deux ans.

La crise économique mondiale provoquée par la montée en flèche de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et le coût de la vie de plus en plus élevé a vu de nombreux consommateurs limiter leurs dépenses non essentielles, en particulier lorsqu’il s’agit d’articles technologiques coûteux.

Samsung, qui a souvent été en mesure de traverser la tempête en période d’incertitude économique grâce à son large portefeuille, a vu ses récents bénéfices trimestriels tomber à un plus bas en 8 ans. Comme l’a rapporté Bloomberg, TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, ressent également la chaleur. Bien que son chiffre d’affaires au quatrième trimestre ait augmenté de 43 % pour atteindre 625,5 milliards de dollars NT (20,6 milliards de dollars), il n’a toujours pas atteint les 636 milliards de dollars NT attendus par les analystes, marquant la première fois en deux ans que la société a raté les prévisions.

Les rapports du mois dernier indiquaient que les taux d’utilisation des usines 7 nm et 6 nm de TMSC devraient chuter à 50 %, les clients commandant moins de wafers, tandis que les usines 28 nm qui restent à pleine capacité au troisième trimestre 2022 commenceront à ralentir à l’approche de 2023. La société renégocierait également des contrats avec les clients AMD, Nvidia et MediaTek, qui réduisent leurs commandes face à la baisse de la demande pour leurs produits. La perturbation liée à Covid à l’usine de Zhengzhou du fournisseur Apple Foxconn a également eu un impact sur TSMC.

La situation ne semble pas prête de s’améliorer à court terme. TSMC devrait voir ses revenus baisser de 15% au premier trimestre de l’année, avec une autre baisse à suivre au deuxième trimestre 2023. Les perspectives à long terme sont plus optimistes, bien que certains analystes pensent que la société pourrait réduire ses dépenses pour ses plans d’expansion cette année comme il l’a fait en 2022 ; TSMC devait dépenser 44 milliards de dollars pour améliorer sa capacité l’année dernière, mais ce chiffre a été réduit à 36 milliards de dollars.

TSMC investit des milliards dans ses installations américaines ; son emplacement en Arizona comprendra une usine de 4 nm améliorée et une usine de 3 nm pour produire les puces les plus avancées. Le tabloïd nationaliste chinois Global Times n’est pas satisfait de cet investissement, le qualifiant de « tournant sombre » dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. La publication a même affirmé que les États-Unis avaient «trompé» TSMC pour qu’ils construisent les usines de l’Arizona et volent de la technologie à Taïwan.