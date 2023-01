DoNotPay est l’intelligence artificielle qui veut remplacer les avocats : « Ils sont trop payés »

Le PDG de cette start-up est Joshua Browder. Avec l’intelligence artificielle, il veut combattre un système judiciaire composé de professionnels qui demandent « trop ​​d’argent pour copier-coller des documents ».

Tout a commencé avec une pile de tickets de parking de l’université de Stanford. « Je ne pouvais pas me permettre le coût des amendes, alors j’ai commencé à devenir un expert des échappatoires pour éviter de les payer », a expliqué le PDG et fondateur de DoNotPay, Joshua Browder.

Cela commence ainsi et se termine avec un robot avocat qui, pour la première fois, défendra un client devant un tribunal. L’intelligence artificielle GPT « entrera » dans une salle d’audience anglaise en février, et l’affaire pourrait devenir un précédent « pour vaincre la bureaucratie et réduire les coûts très élevés des appareils judiciaires ».

Le premier robot avocat

L’intelligence artificielle est un projet de la start-up DoNotPay, elle fonctionnera sur un smartphone, et en temps réel elle écoutera les arguments devant le tribunal, puis elle dira au prévenu comment répondre, en répétant les mots dictés par l’IA . Le procès en question sera un excès de vitesse, l’IA défendra son client et, si elle perd, Joshua Browder, a expliqué qu’elle couvrira tous les frais.

Celui de février n’est peut-être que le premier procès traité par une intelligence artificielle. Browder vise en fait la Cour suprême, sur Twitter, il a écrit « DoNotPay paiera 1 000 000 $ à tout avocat ou personne ayant une affaire imminente devant la Cour suprême des États-Unis pour porter des AirPods et laisser notre robot avocat plaider l’affaire en répétant exactement ce qu’il dit . »

Comment fonctionne DoNotPay ?

L’IA commence par demander au client quel est le problème juridique, puis trouve une faille et la transforme en une lettre, que le client peut envoyer à l’institution concernée ou télécharger sur un site Web. En cas de procès, il se comporte comme un véritable avocat, déployé « aux côtés » de l’accusé.En effet, les clients présents dans la salle d’audience devront porter un casque avec connectivité Bluetooth, probablement un AirPod ou une prothèse auditive, avec l’IA chuchote des instructions sur ce qu’il faut dire.

« La loi est presque comme le code et le langage combinés, c’est donc le cas d’utilisation parfait pour l’IA », a déclaré Joshua Browder à USA Today. « Je pense que c’est le plus grand potentiel pour la technologie GPT et Large Language Model. »

Le travail de la startup

La startup est née en 2015, lançant un chatbot de conseils juridiques pour aider les clients à payer les amendes. Puis, en 2020, Browder, qui a étudié l’informatique à l’Université de Standford, a choisi d’appliquer l’intelligence artificielle dans le projet. Browder a expliqué qu’il a fallu beaucoup de temps pour former l’assistant IA de DoNotPay et fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à l’IA d’accéder aux sources de droit nécessaires. « Nous essayons de minimiser notre responsabilité légale. Et ce n’est pas bon si l’IA déforme les faits ou devient trop manipulatrice. »

DoNotPay a également publié des modèles pour aider les gens à contester les tickets de stationnement ou à demander des remboursements aux compagnies aériennes, et a développé un bot qui peut négocier des factures avec des entreprises comme Comcast en utilisant la technologie GPT.

Combattre les frais d’avocat

Browder a expliqué que son objectif ultime est de pouvoir remplacer les avocats par l’application, du moins pour les cas les plus simples, afin d’économiser de l’argent pour les accusés.

« Tout est une question de langue, et c’est ce que les avocats demandent des centaines ou des milliers de dollars de l’heure pour faire », a-t-il déclaré. « Il y aura encore beaucoup de bons professionnels qui pourraient plaider devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais de nombreux avocats demandent simplement trop d’argent pour copier et coller des documents et je pense qu’ils seront certainement remplacés, et devraient être remplacés. ”

Par conséquent, DoNotPay est un assistant qui non seulement offre des conseils juridiques, mais qui veut « combattre les entreprises, vaincre la bureaucratie et poursuivre n’importe qui en appuyant sur un bouton ».