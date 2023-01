À partir de maintenant, ce sera un problème d’utiliser ChatGpt pour copier à l’école : l’application pour le retrouver arrive

Edward Tian a 22 ans et a créé GPTZero, u effectivement la course aux antidotes pour contrer le plagiat est déjà bien avancée, mais l’informaticien a battu tout le monde à temps.

ChatGpt est un nerd qui a lu à peu près tout sur le Web. Il est polyvalent, brillant et très doué pour imiter la parole humaine. Comme tout premier de classe qui se respecte, il est aussi celui dont tout le monde copie.

Cela n’a pas pris beaucoup de temps, puis les étudiants ont compris le potentiel de l’intelligence artificielle et ont commencé à utiliser ChatGpt pour rédiger des essais, des essais, des résumés. La panique s’installe et une chasse aux sorcières commence, toutes les écoles new-yorkaises interdisent les chatbots, les enseignants crient à l’aide sur les réseaux sociaux. Pourtant, il existe déjà un antidote, il s’appelle GPTZero, et ce n’est qu’un parmi tant d’autres.

L’appli qui révèle l’astuce

Edward Tian a 22 ans, il est ingénieur logiciel de l’Université de Princeton, et pendant les vacances de Noël, il a conçu GPTZero, capable de « déchiffrer rapidement et efficacement si un être humain ou ChatGPT a écrit un essai ». Il a décidé de créer l’application pour contrer l’augmentation du plagiat dans les écoles et les universités. Depuis fin novembre, date de la sortie de ChatGpt, de nombreux étudiants se sont tournés vers le chatbot pour copier chaque test écrit.

Pourquoi GPTZero ?

« Il y a tellement de battage médiatique autour de ChatGpt. Est-ce que ceci et cela ont été écrits par l’IA ? Nous, les humains, méritons de savoir ! » Tian a écrit dans un tweet présentant GPTZero.

« L’écriture générée par l’IA ne fera que s’améliorer. Je suis enthousiasmé par cet avenir, mais nous devons le construire de manière responsable », a ajouté Tian. L’application est sortie le 2 janvier et plus de 30 000 personnes l’ont testée dans la semaine suivant son lancement. Tian a également déclaré que de nombreux enseignants l’avaient contacté avec des résultats positifs.

« Pendant si longtemps, l’IA a été une boîte noire où nous ne savons pas vraiment ce qui se passe à l’intérieur », a-t-il déclaré. « Et avec GPTZero, je voulais commencer à repousser et à lutter contre cela. »

Le talent de ChatGpt

ChatGpt, créé par OpenAI, est l’intelligence artificielle la plus performante jamais rendue publique. Il s’agit d’un grand modèle de langage (LLM) augmenté d’une interface conversationnelle, il a été formé sur des centaines de téraoctets de texte, très probablement téléchargés sur le Web, vous pouvez donc dire qu’il est « lu » ou autrement ingéré, presque tout publié en ligne. Au moins jusqu’en décembre 2021, lorsque les développeurs ont cessé de collecter du matériel.

Pour cela, il est capable d’écrire des histoires, des essais, des dialogues, de discuter sur Tinder pour les utilisateurs, de contester des prémisses incorrectes et de refuser des demandes inappropriées. Les utilisateurs peuvent également demander des reformulations, des résumés et des extensions des textes produits. Et ainsi l’IA est devenue l’outil parfait pour copier à l’école ou au collège.

Comment fonctionne GPTZero ?

GPTZero analyse certains paramètres pour vérifier si un texte a été écrit par un humain ou une intelligence artificielle. Par exemple, il mesure la complexité, plus elle est élevée, plus elle est susceptible d’appartenir à une personne, ou encore la variation des périodes : une intelligence artificielle aura tendance à écrire dans un style uniforme.

Dans une vidéo de démonstration, Tian a comparé l’analyse de l’application d’une histoire dans le New Yorker et d’un article LinkedIn rédigé par AI. L’application a réussi à distinguer les deux textes et à trouver la pièce écrite par ChatGpt.

Cependant, le taux de réussite de GPTZero n’est pas clair. Certains utilisateurs de Twitter ont expliqué qu’ils n’avaient pas réussi à capturer certains des échantillons écrits par l’intelligence artificielle. Parmi les commentaires sur le tweet de Tian, ​​il y a aussi ceux qui le définissent comme un « trafiquant de drogue », sous-entendant qu’il vend un produit qui ne marche pas bien.

Marges d’amélioration

Tian a écrit, dans la newsletter Substack, que plus de 10 000 personnes ont testé la version accessible au public de GPTZero sur Steamlit, bien qu’au moment de la rédaction, à la fois l’application gptzero.me et la version sur la plate-forme, en raison du trafic, ils sont connaissent des pannes.

Tian, ​​​​également sur Substack, a expliqué qu’il avait mis à jour le modèle GPTZero pour « réduire considérablement le taux de faux positifs et améliorer les résultats de sortie ». Tian a également expliqué qu’il publiera un document avec les statistiques de précision de l’application, basées sur les articles. publiés par des revues universitaires et des analyses réalisées par le Natural language processing group de Princeton.

GPTZero « n’est pas censé être un outil pour empêcher l’utilisation de ces technologies », a-t-il déclaré. « Mais avec toute nouvelle technologie, nous devons être en mesure de l’adopter de manière responsable, et nous avons besoin de garanties. »

Une course contre le plagiat

En décembre, le chercheur d’OpenAI, Scott Aaronson, a révélé que la société travaillait sur une nouvelle solution pour « filigraner » le texte généré par GPT avec un « signal secret inaudible » qui identifie la source.

La communauté d’IA open source Hugging Face, d’autre part, a mis au point un outil pour détecter si le texte a été créé par GPT-2, l’ancienne version du modèle d’IA. Detect Gpt a également été créé, une extension de Google Chrome qui, une fois installée, est capable de détecter si un texte a été généré ou non par une intelligence artificielle.