L’explorateur de fichiers aura de grands changements dans Windows 11

L’une des plus grandes critiques de Windows 11 est qu’il s’agissait d’une occasion manquée. L’ensemble du système d’exploitation n’avait pas été modernisé, et pour beaucoup de gens, cela ressemblait à un simple changement de conception. Au fil du temps, Microsoft fait preuve d’un plus grand engagement qu’avec Windows 10 et a apporté des changements importants. Le gestionnaire de tâches et les changements qui ont eu lieu dans la barre des tâches en sont des exemples. Maintenant, en plus des onglets, un changement complet de l’explorateur de fichiers est à venir.

L’explorateur de fichiers sera modernisé dans Windows 11

Cette application avait déjà sorti un nouveau ruban d’outils dans Windows 11 et maintenant elle va proposer une rénovation totale. L’objectif est de moderniser la page principale et la section des dossiers sur la gauche.

Tout cela est connu à partir d’une série de codes et de références qui mentionnent une page d’accueil renouvelée. Il est également question d’une interface de dossier qui correspond à la disposition du ruban d’outils que nous avons vu l’année dernière. L’objectif est que l’explorateur de fichiers ait un design moderne basé sur XAML et WinUI. Le leaker bien connu FireCubeStudios en a parlé et a lié les références et le code qui sont disponibles dans les dernières Builds du programme Windows Insider.

Reconstruction de l’interface utilisateur de la page d’accueil de l’explorateur de fichiers WIP par Microsoft. Il comprend les éléments « recommandés » à venir. Tout est clairement très WIP, d’où la raison pour laquelle Live id ne fonctionne pas

Remarque : L’image est un espace réservé, le texte est un espace réservé, sauf pour « Danya a modifié ceci »#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/ENvkg8H8Km —FireCube (@FireCubeStudios) 9 janvier 2023

Les références de code pointent également vers de nouvelles fonctionnalités et zones dans l’explorateur de fichiers, y compris de nouveaux tableaux de bord. « Activités », « Conversations », « Statut partagé » et « Connaissances » qui s’intégrera probablement à Microsoft 365 et fournira des mises à jour de fichiers en tant que documents Word partagés.

On dit également que ce nouveau design moderne pour l’explorateur de fichiers sera également plus convivial. Avec des éléments plus grands et une interface utilisateur plus simple pour des zones telles que la barre latérale et l’en-tête.

Pour le moment, on ne sait pas quand ces skins mis à jour de l’Explorateur de fichiers arriveront pour que les Insiders puissent les essayer. Si les premières références apparaissent déjà dans Windows 11, espérons que nous verrons ce nouveau matériel avant la fin de l’année.