L’accessoire de panneau latéral holographique ajoute une touche de couleur à votre étui

Récapitulatif : les passionnés ont commencé à découper des fenêtres dans les panneaux latéraux de leur PC il y a environ 25 ans pour mettre en valeur le hardware à l’intérieur. Le mod s’est rapidement répandu dans la communauté du hardware et des jeux et, finalement, les fabricants ont commencé à proposer des boîtiers avec des dalles latéraux préinstallés. De nos jours, les boîtiers équipés de dalle latéraux transparents et d’un éclairage RVB ne manquent pas dans le commerce de détail, alors quelle est la prochaine étape pour que votre boîtier se démarque de la foule ?

Showcase Hologram croit avoir la réponse. Au CES, la société (anciennement Showcase PC) a présenté deux tailles de son kit de dalle latéraux holographiques. Le plus petit kit fait environ le quart de la taille d’une fenêtre de panneau latéral mi-tour standard, tandis que l’offre plus grande pourrait remplacer entièrement la fenêtre latérale existante de votre PC avec un peu d’huile de coude.

Tom’s Hardware s’est arrêté au stand de l’entreprise au CES pour une rapide démonstration. Contrairement aux produits de l’année dernière qui consistaient en des dalles intégrés dans des étuis, les offres de cette année sont des « boîtes » autonomes qui peuvent être ajoutées à n’importe quel étui ou même fonctionner séparément comme décoration de bureau, réduisant le prix et permettant aux gens de continuer à utiliser l’étui qu’ils ont déjà .

Les kits sont alimentés par USB et s’interfaceront avec une application mobile pour gérer les images affichées. Les pixels noirs d’une image seront interprétés comme transparents, a déclaré un représentant à la publication. Les mèches tournantes qui créent l’effet sont montées à l’intérieur d’une boîte en acrylique – il n’y a pas vraiment grand-chose de plus que cela.

Pour ce que ça vaut, la rédactrice en chef de Tom, Sarah Jacobsson Purewal, a déclaré que les images étaient attrayantes, colorées et très solides.

iBuyPower a lancé quelque chose de similaire il y a quelques années. Sa série de boîtiers pour PC de jeu Snowblind ATX comportait un panneau latéral LCD transparent qui peut afficher des fonds d’écran, des images, des informations système et plus encore. Il se vend 199 $, ce qui semble être une valeur solide étant donné que vous obtenez un châssis complet avec votre achat.

Showcase Hologram espère lancer ses petits et grands kits de dalle latéraux hologrammes plus tard cette année au prix de 149 $ et 199 $, respectivement.