Steam bat son propre record avec 10 millions d’utilisateurs simultanés dans le jeu et 33 millions actifs le week-end dernier

Qu’est-ce qui vient de se passer? Steam établit constamment de nouveaux records d’utilisateurs simultanés ces jours-ci. La plateforme de Valve a récidivé ce week-end, mais cette fois un autre record a été battu par la même occasion : le nombre de joueurs actifs, qui a finalement dépassé les 10 millions.

Ce n’est qu’en octobre que Steam a franchi pour la première fois la barre des 30 millions d’utilisateurs simultanés. Ce chiffre signifiait que le record avait augmenté de 10 millions en seulement deux ans. Ce record a de nouveau été battu en novembre lorsqu’il a atteint 31 379 760 et a atteint un nouveau sommet de 33 078 963 le 8 janvier, selon SteamDB.

L’enregistrement des utilisateurs simultanés couvre toutes les personnes connectées simultanément à Steam ; le nombre de personnes jouant réellement à des jeux (utilisateurs actifs) est toujours nettement inférieur. En plus des utilisateurs simultanés, le week-end a également vu un nouveau record du nombre d’utilisateurs actifs, atteignant un énorme 10 284 568.

La liste des jeux les plus populaires auxquels les gens jouaient à cette époque contient des noms familiers : CS : GO, Dota 2, PUBG : Battlegrounds, Apex Legends et GTA V, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils sont rejoints par Goose Goose Duck, un jeu de déduction sociale où les joueurs et leurs camarades oies doivent travailler ensemble pour accomplir une mission. Oui, c’est un peu comme parmi nous. Ailleurs, le MMO gratuit Lost Ark d’Amazon Games reste populaire malgré les testeurs récentes faisant passer sa note globale de Majoritairement positif à Mixte.

Un autre jeu dans les charts est Wallpaper Engine. Il permet aux utilisateurs de créer, parcourir et partager des fonds d’écran Windows, mais sa popularité vient probablement de sa capacité à échapper à l’interdiction chinoise de la pornographie, d’où la raison pour laquelle plus de 200 000 de ses critiques positives sont écrites en chinois.

Avec la fin récente des soldes d’hiver Steam de Valve, il semble que de nombreuses personnes qui ont acheté quelques titres de premier plan à des prix réduits les ont appréciés au cours du week-end. L’augmentation du nombre d’utilisateurs sera en partie due au fait que davantage de Steam Decks entreront également entre les mains des joueurs, en particulier pendant les vacances. Avec des records battus tous les quelques mois, ne vous attendez pas à ce que la plate-forme de Valve s’essouffle de sitôt (désolé).