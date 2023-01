Ils créent un mod pour The Last of Us qui met le visage de Bella Ramsey dans le jeu

Certains ne seront peut-être pas très satisfaits du choix de Bella Ramsey en tant qu’actrice pour jouer Ellie dans la série The Last of Us de HBO, donc ce mod particulier qui a atteint The Last of Us Part 2 leur est peut-être dédié. .

Imaginer la nouvelle Ellie

Maintenant que nous nous rapprochons dangereusement de la première souhaitée de la série (rappelez-vous qu’elle sortira sur le catalogue HBO le 16 janvier), il est temps de commencer à préparer le terrain pour ce qui pourrait être l’une des séries de l’année. Et le truc, c’est qu’on place de grands espoirs sur cette adaptation du grand jeu Naughty Dog, c’est pourquoi de nombreux fans (dont on se souvient venir du secteur du jeu vidéo) seront particulièrement pointilleux et exigeants.

Pour eux, peut-être, ce mod est orienté. Il s’agit d’une modification qui insère le visage de Bella Ramsey dans le modèle 3D d’Ellie dans le jeu, de sorte que toutes les cinématiques semblent être jouées par Bella.

Le résultat est vraiment bon, et je suis sûr que cela en aidera beaucoup à s’habituer à l’idée de ce à quoi ressemblera la nouvelle Ellie. Alors le choc de la voir avec un nouveau visage ne sera pas si traumatisant pour certains.

Comment a-t-il été atteint ?

Ce travail de modélisation est l’œuvre de Vontadeh (Alejandro Bielsa), un artiste de personnage technique travaillant actuellement sur Fable, et qui a été chargé d’intégrer le visage de l’actrice dans le modèle original du jeu. Comme il l’explique, l’astuce fonctionne plutôt bien lorsque le personnage ne montre pas beaucoup de sentiments, puisqu’il n’a pas pu modifier les scènes où Ellie jaillit.

Malgré tout, le résultat est spectaculaire et s’intègre parfaitement dans la plupart des cinématiques, nous donnant une image d’Ellie bien réelle à ce que nous pourrions voir dans la série qui s’ouvre la semaine prochaine.

D’autre part, il existe également une série d’outils développés par l’utilisateur Smasher248, qui sont utilisés pour modifier les aspects des modèles, et qui sont ceux que Vontadeh a utilisés pour obtenir l’apparence la plus proche possible du visage de Bella Ramsey.

Un spécialiste du mannequinat

Les œuvres d’Alejandro sont spectaculaires (tout le monde ne peut pas dire qu’il travaille pour Microsoft Game Studios), et pour montrer une autre des modifications apportées précédemment, il a montré Kratos lui-même jouant le rôle de Joel et Atreus dans le skin d’Ellie. Brillant.

Via: Eurogamer