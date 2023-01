La nouvelle barre de son de Razer a une caméra pour garder un œil sur vous

Un haut-parleur avec une caméra intégrée ? Vous ne le visualisez peut-être pas très bien dans votre tête, mais chez Razer, ils ont mis au point un système très ingénieux pour améliorer le son de leur Leviathan V2 Pro, et c’est que la barre de son Razer bien connue a été améliorée avec quelques ajustements extrêmement intéressants, car il sera en mesure d’identifier où vous êtes pour diriger le son vers ce point précis. N’est-ce pas cool ?

Razer Leviathan V2 Pro, la barre de son avec caméra

Avec un design similaire à la génération précédente, ce Leviathan V2 Pro comprend un élément différentiel qui capte tous les feux de la rampe. Il s’agit d’une petite caméra infrarouge qui, associée à un logiciel d’intelligence artificielle, est chargée de suivre à tout moment la position de notre tête, permettant ainsi au son d’être dirigé de la meilleure façon vers notre visage, afin d’obtenir une image spatiale parfaitement calibrée. effet audio en ce qui concerne le positionnement.

Cela permet d’obtenir un effet audio immersif très efficace, atteignant, selon le fabricant, une expérience similaire à celle des écouteurs. Le logiciel permet deux modes d’expérience sonore : THX Audio Spatial Virtual Headphones et THX Audio Spatial Virtual Speakers. Le premier est parfait pour les joueurs qui souhaitent profiter d’un contenu avec une qualité audio binaurale, tandis que le second est destiné à profiter d’un contenu multicanal tel qu’un film.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que le système est conçu pour être utilisé à une distance comprise entre 30 centimètres et un mètre et demi, la barre est donc conçue pour être utilisée sur un bureau à côté d’un ordinateur. On aurait aimé qu’il serve également de système de son pour une Smart TV, mais on comprend que les distances au canapé sont plus disparates et plus compliquées à contrôler.

Combien de haut-parleurs avez-vous ?

La barre de son est accompagnée d’un subwoofer séparé pour intensifier les basses, et la barre elle-même est composée d’un total de 5 haut-parleurs large bande de deux pouces qui offrent clarté, fidélité et puissance. Et bien sûr, comment pourrait-il en être autrement, sa conception se termine par un système d’éclairage RVB avec le sceau Razer Chroma, afin que nous puissions mettre notre touche personnelle sur la table.

Quant aux dimensions, il s’agit de la plus grande barre de son que Razer possède à son catalogue en ce moment, puisqu’elle mesure 60 centimètres de large, soit 10 de plus que la Leviathan V2.

prix officiel

Ce nouveau Razer Leviathan V2 Pro sera mis en vente en février prochain avec un prix officiel de 489,99 euros.

Source: Razer