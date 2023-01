BioNTech va commencer des essais de vaccins contre le cancer au Royaume-Uni en utilisant la même technologie d’ARNm que celle trouvée dans ses injections de Covid-19

En un mot : à partir de septembre en Angleterre, BioNTech, la société allemande qui a développé l’un des vaccins Covid-19 les plus utilisés aux côtés de Pfizer, commencera des essais cliniques de vaccins anticancéreux personnalisés basés sur la même technologie d’ARNm que celle trouvée dans ses injections Covid.

Suite au déploiement du vaccin Covid-19, BioNTech souhaite utiliser la même technologie de l’acide ribonucléique messager (ARNm) dans d’autres thérapies, y compris les vaccins contre le cancer. Les traitements, conçus sur mesure pour un individu, fournissent au système immunitaire le code génétique d’un cancer spécifique afin que seule la tumeur puisse être ciblée. Une amélioration par rapport à la chimiothérapie, qui attaque de nombreuses cellules, y compris celles qui sont saines. Essentiellement, les vaccins à ARNm contiendront une empreinte génétique pour stimuler le système immunitaire à attaquer uniquement les cellules cancéreuses.

Le partenariat de BioNTech avec le gouvernement britannique pourrait voir les traitements fournis à environ 10 000 patients britanniques d’ici 2030.

« Une fois le cancer détecté, nous devons nous assurer que les meilleurs traitements possibles sont disponibles dès que possible, y compris pour le cancer du sein, du poumon et du pancréas », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Steve Barclay.

« BioNTech a aidé à diriger le monde sur un vaccin Covid-19, et ils partagent notre engagement envers le progrès scientifique, l’innovation et la technologie scientifique de pointe, ce qui en fait des partenaires constructeurs parfaits pour un accord de collaboration sur les vaccins contre le cancer. »

Certains des patients de l’essai auront un cancer qui a déjà été traité – on espère que le vaccin l’empêchera de revenir. L’essai impliquera également les personnes atteintes de cancers avancés que le traitement pourrait réduire. Plusieurs doses du vaccin peuvent être nécessaires dans les deux cas.

Le co-fondateur et PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré que l’accord était né des leçons apprises pendant la pandémie sur la façon dont le National Health Service (NHS) financé par l’État du Royaume-Uni a travaillé avec le milieu universitaire, le régulateur et le secteur privé pour déployer les vaccins si rapidement. . « Et puis il y a les capacités d’analyse génomique. Le Royaume-Uni est l’un des principaux pays à cet égard », a déclaré Sahin.

L’investissement de BioNTech comprendra également la mise en place d’un nouveau centre de recherche et développement et de bureaux au Royaume-Uni.

L’ARNm coûte cher à produire – on prévoit que le marché pourrait valoir 23 milliards de dollars d’ici 2035 – bien que BioNTech affirme que ses vaccins contre le cancer seront abordables pour les systèmes de santé. Les détails de l’accord britannique n’ont pas été révélés, mais pour le NHS fortement étiré, qui est actuellement au milieu d’une grève massive des infirmières au sujet d’une offre salariale, l’efficacité des vaccins contre le cancer devrait rendre leur prix justifiable.