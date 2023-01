La génération Z remonte au passé, les anciens appareils photo numériques deviennent viraux sur les réseaux sociaux

Les photos floues et surexposées, les clichés pris avec des appareils photo numériques sont arrivés sur les réseaux sociaux. Derrière la tendance, il y a aussi la volonté de s’éloigner des smartphones. Parallèlement, la demande pour ces objets se développe sur les sites en ligne et dans les boutiques vintage.

C’est déjà arrivé avec les Polaroids, les disques vinyles et le Levi’s 501. Désormais, la génération Z pour exorciser un présent hyper-technologique prend des photos avec un Olympus FE-230, et d’autres appareils photo numériques de 7,1 mégapixels fabriqués dans les dix premières années des années 2000.

D’un coup, des photos brillantes, surexposées, à tendance fuchsia et aux contours flous, sont apparues sur les réseaux sociaux. Désormais, ce ne sont plus des défauts mais des détails esthétiques et des choix stylistiques, qui ont augmenté de façon exponentielle la demande d’appareils photo numériques en ligne et dans les magasins d’occasion. Ainsi commença la renaissance des appareils photo numériques.

La nouvelle tendance sur les réseaux sociaux

Ils ont moins de mégapixels, ils ne peuvent pas se concentrer sur les détails, les objectifs ne laissent pas entrer assez de lumière. Les photos sont de bien moindre qualité que celles prises par un smartphone, pourtant les défauts deviennent les points forts, un peu comme ce qui s’est passé avec les polaroïds.

La génération Z a consacré une nouvelle mode, les photos prises sont partagées sur TikTok, et sur Instagram accompagnées du hashtag #digitalcamera, qui compte désormais 184 millions de vues. Elles semblent provenir d’une autre époque, la date marquée en orange phosphorescent en bas à droite est la seule trace contemporaine dans le cliché.

Sur eBay, les recherches pour « appareil photo numérique » ont augmenté de 10 % entre 2021 et 2022, des modèles spécifiques connaissant une croissance encore plus forte. Par exemple, les recherches pour « Nikon COOLPIX » ont augmenté de 90 %.

Au-delà de la tendance vintage

Des influenceuses telles que Kylie Jenner, Bella Hadid et Charli D’Amelio encouragent la tendance en publiant sur leurs réseaux sociaux des photos brillantes prises à partir d’anciens appareils. Des profils ont été créés sur les réseaux sociaux spécifiquement pour ne publier que des photos prises avec des appareils photo numériques. Comme @rudrascamera qui poste des clichés flous de nuits en dortoir et de concerts live.

Il y a même un didacticiel vidéo, avec plus de 4,5 millions de vues, montrant aux utilisateurs de TikTok comment transformer leur iPhone en un « appareil photo numérique des années 2000 », en appliquant un film alimentaire et un baume à lèvres sur l’objectif, puis en prenant des photos avec le flash activé.

La nostalgie d’une époque

Le choix des appareils photo numériques va au-delà d’une nouvelle tendance vintage. La génération Z, née avec le smartphone, veut en effet déconnecter un peu le cordon ombilical. Selon le Pew Research Center, 36 % des adolescents américains déclarent passer trop de temps sur les réseaux sociaux.

Le sursis se traduit par des appareils photo numériques point and shoot, Canon Powershots et Kodak EasyShares, ressuscités de leurs tiroirs parentaux. Et puis les pantalons taille basse, les robes sur jeans, les salopettes en velours côtelé. La nostalgie des années 90 et 2000 a réussi à faire revivre une marque comme Abercrombie & Fitch, avec des chemises de bûcheron portées par des mannequins torse nu chargées de parfum sucré à l’entrée des magasins. Cette année, la marque qui avait depuis longtemps perdu son avantage, a enregistré ses ventes nettes les plus élevées depuis 2014.

Pourquoi les appareils photo numériques reviennent à la mode

« Les gens se rendent compte que c’est amusant d’avoir quelque chose qui n’est pas attaché à leur téléphone », a déclaré Mark Hunter, un photographe également connu sous le nom de Cobrasnake, au New York Times. « Vous obtenez un résultat différent de celui auquel vous êtes habitué. »

L’appareil photo numérique est également devenu populaire parce qu’il semble plus authentique, « ce n’est pas nécessairement une rupture avec Internet », a expliqué Brielle Saggese, qui étudie les changements de style de vie à la société de prévision des tendances WGSN Insight. Les photos prises avec des appareils photo vintage peuvent conférer « une couche de personnalité que la plupart des contenus iPhone n’ont pas ».

Non seulement cela, « nous voulons que nos appareils se fondent silencieusement dans leur environnement et ne soient pas visibles », a ajouté Saggese. « L’esthétique Y2K a bouleversé tout cela », pensez aux selfies miroir et aux photos dans lesquelles les appareils photo numériques sont des accessoires visibles, avec le flash réfléchi ils deviennent de véritables choix stylistiques.