Tout ce que l’on sait sur le futur Samsung Galaxy S23

Il y a moins à faire avant de rencontrer officiellement le nouveau produit phare de Samsung, donc à mesure que nous nous rapprochons de la date de présentation, les rumeurs et les fuites augmentent considérablement à des niveaux insoupçonnés. Avec l’idée d’avoir tout sous contrôle, nous avons voulu récolter les détails qui ont fuité ces dernières semaines pour savoir exactement ce qui nous attend.

Quand apparaît-il ?

C’est une question qui a une réponse grâce à un oubli de la filiale colombienne de Samsung. Et c’est que le site officiel de Samsung Colombie a publié par erreur une bannière avec l’annonce du prochain Galaxy Unpacked qui aura lieu le 1er février. Cette date ne serait pas une grande surprise, car c’est généralement la saison de l’année au cours de laquelle Samsung présente de grands lancements coïncidant avec le MWC.

Pré-inscrivez-vous pour obtenir Galaxy Buds2 Pro pic.twitter.com/z9CfQOnc8c —SnoopyTech (@_snoopytech_) 7 janvier 2023

Un design minimaliste

Il semble que Samsung continuera à parier sur des conceptions simples et sans ces étapes marquées dans le module de caméra que tant de fabricants semblent continuer à adopter. Cela dit, tout indique que le design du Galaxy S22 continuera d’être présent, notamment dans le modèle Ultra, qui continuerait d’être très similaire. Là où il y aura plus de changements, ce sera dans les S23 et S23 Plus, qui auront des écrans plus plats que jamais. Il semble que la courbe ait finalement cessé d’avoir de la pertinence dans la famille Galaxy.

Quatre couleurs au choix

L’une des dernières rumeurs entourant la nouvelle famille d’appareils tourne autour des couleurs. Il semble qu’il y aura 4 couleurs disponibles pour le S23, le vert, le blanc, le violet et le noir étant les versions à choisir, chacune avec un nom artistique qui les définira mieux (Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac et Phantom Black ).

Cela peut être: fleur de coton

Lilas brumeux

Vert Botanique

Noir fantôme pic.twitter.com/bnRVIb5ZhI —SnoopyTech (@_snoopytech_) 5 janvier 2023

Les caractéristiques

Comme d’habitude dans cette famille Galaxy, les téléphones arriveront avec la certification IP68 pour résister aux éclaboussures et aux immersions occasionnelles (autres que l’eau salée, bien sûr) et différentes protections avec le verre Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran et Gorilla Glass DX pour les caméras .

En cuanto al procesador, el Snapdragon 8 Gen 2 cubrirá el mercado de Estados Unidos, y parece que, por fin, también llegará a Europa, por lo que las diferencias a nivel de rendimiento entre los modelos de ambos mercados podrían terminar de una vez por toutes. Au niveau des capacités et de la mémoire disponible, ce seraient les modèles qui atteindraient les stores :

Galaxy S23 : 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go

Galaxy S23 Plus : 8 Go/256 Go, 8 Go/512 Go

Galaxy S23 Ultra : 8 Go/256 Go, 12 Go/512 Go, 12 Go/1 To

Les caméras

On dit que le haut de gamme, le S23 Ultra, montera un puissant capteur de 200 mégapixels, tandis que ses frères, les S23 et S23 Plus, seront équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels amélioré par rapport aux générations précédentes. Nous verrons s’ils cachent une autre astuce supplémentaire, mais il semble que le reste sera plus ou moins conservateur par rapport au S22.

Quand peut-on l’acheter ?

La chose la plus normale est qu’après la présentation, le téléphone arrive dans les stores environ deux semaines plus tard, donc ce devrait être au cours du même mois de février que nous pourrons enfin mettre la main sur l’un de ces nouveaux Galaxy S23. Pour l’instant, attendons le 1er février pour connaître tous les détails à ce sujet.

Via: Sam Mobile