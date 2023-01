Nous savons déjà quand Black Panther: Wakanda Forever sera diffusé sur Disney +

Nous avons beaucoup théorisé sur le moment où la deuxième partie de Black Panther sortirait enfin sur Disney + et nous avons enfin la confirmation officielle de la plateforme de streaming elle-même. Le service de contenu est devenu un peu plus difficile que nécessaire -comme vous le verrez quelques lignes plus bas, il est loin de la date de lancement estimée qu’il aurait théoriquement dû avoir-, mais vous pouvez déjà inscrire un jour sur le calendrier, qui est la chose importante. Prends note.

Black Panther 2, le retour du Wakanda

On n’aurait jamais imaginé que penser au premier volet de Black Panther nous générerait autant de nostalgie et plus encore pour une raison aussi triste que la mort de son protagoniste. Deux ans après la sortie du film, Chad Boseman nous quittait à cause d’une longue maladie, qu’il a toujours gardée secrète et qui a mis Disney en échec avec sa célèbre franchise Marvel.

Et c’est qu’avec son départ, la deuxième partie de Black Panther, déjà soulevée, était complètement ahurissante, rendant difficile la prise de décision : valait-il mieux trouver un remplaçant, y avait-il la possibilité d’utiliser des techniques CGI ou valait-il mieux ne pas lancer autant ?même la suite ? Après mûre réflexion, les dirigeants de la firme ont pris la meilleure décision : poursuivre la saga, lui rendre hommage et garder sa place inviolée, faisant ainsi appel à une nouvelle héroïne.

Et c’est ainsi que Black Panther: Wakanda Forever est arrivé en salles, un film qui a dépassé les attentes, faisant un carton de plus de 430 millions de dollars aux États-Unis et devenant le film de super-héros le plus réussi avec une femme au box-office américain.

Cela a forcément influencé son lancement sur la plateforme Disney+ et non de manière positive bien sûr, retardant encore plus que prévu son arrivée au catalogue.

il faut attendre février

Disney + France a confirmé que le film sera enfin disponible sur son service le 1er février, prenant ainsi plus de temps que d’habitude. Lorsque nous nous sommes demandé, en novembre, quand Wakanda Forever pourrait arriver sur la conférence du streaming, nous avons pris en compte à la fois les fenêtres de lancement (45 ou 60 jours) et la possibilité qu’une collection dans les semaines suivantes augmenterait les marges.

Enfin, l’argent a imposé le rythme et les temps – comme c’est étrange, n’est-ce pas ? – et son succès au box-office a poussé Disney à préférer étirer un peu plus la gomme, ne programmant sa première qu’au début du mois prochain. Alors si vous ne l’avez pas encore vu (ou même si vous êtes allé au cinéma mais que vous avez hâte de le revoir) et que vous êtes abonné à disney+que vous savez que vous avez 3 semaines d’attente devant vous.

Dites-nous, attendiez-vous son arrivée sur le quai ?