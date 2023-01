Ce sont les meilleurs téléviseurs qui ont été présentés au CES 2023

Le salon CES de Las Vegas est, comme chaque année, la rampe de lancement des nouveaux modèles de Smart TV qui arriveront sur le marché dans les mois à venir. Le nombre de modèles qui ont été présentés est infini, mais nous avons voulu faire une sélection avec les versions les plus innovantes qui définiront le marché de la Smart TV au cours de la prochaine année. Vous ne savez toujours pas quel téléviseur vous allez acheter ? Voici plus d’un modèle que vous voudrez.

Samsung QD-OLED S95C

Cet écran spectaculaire mélange le meilleur des deux mondes. D’une part, la dalle OLED de Samsung offre une qualité d’image et un contraste spectaculaires, tout en profitant de la technologie des points quantiques pour obtenir la meilleure définition possible. Le résultat est un téléviseur sans cadre qui promet une qualité d’image avec des niveaux de luminosité et de contraste éblouissants.

Mais il y a un détail très intéressant dans ce S95C, c’est qu’il s’agit du premier téléviseur OLED avec la One Connect Box, qui nous permet de retirer tous les circuits, connexions et ports du panneau lui-même. Cela permet au téléviseur de ressembler à un panneau très fin sans cadre qui peut être accroché au mur comme s’il s’agissait d’une feuille.

LG Signature OLED M

La télévision sans fil. Il ne peut y avoir de meilleure description que cela, puisque ce LG Signature OLED M est un téléviseur qui n’a pas besoin de câbles pour recevoir l’image, car nous n’aurons qu’à le connecter à une prise pour qu’il commence à fonctionner. Le secret réside dans un décodeur AV sans fil qui envoie des signaux 4K à 120 Hz sans fil, pouvant rassembler tous nos appareils, comme une Xbox Series X, un décodeur satellite ou un Chromecast, dans un coin de la pièce, nous permettant ainsi de maintenir la zone de télévision complètement propre et sans distractions des appareils électroniques.

Sachant qu’il s’agit d’un modèle de la gamme Signature, il faut garder à l’esprit que le produit sera quelque chose comme un mélange entre un prototype et un produit extrêmement exclusif, donc son prix d’achat sera extrêmement prohibitif.

Mais ce qui est intéressant, c’est que la technologie sans fil est déjà là, puisque nous parlons de transmissions sans câbles à une résolution 4K avec des taux de 120 Hz. Espérons que les modèles à prix plus raisonnables dotés de cette technologie ne prennent pas trop de temps. Remarquez, vous feriez mieux d’attendre que ce récepteur sans fil devienne plus petit, vous ne pensez pas ?

Panasonic OLED MZ2000

Le constructeur japonais ne voulait pas manquer le rendez-vous, et sa proposition est le MZ2000, un nouveau modèle OLED qui se charge de rafraîchir la proposition 2022 (LZ2000). Son principal atout est l’utilisation d’un panneau WOLED appelé Master OLED Ultimate qui promet 1 500 nits de luminosité et un mode calibré particulier spécialement préparé pour être utilisé tout en regardant Netflix.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne lésine pas sur l’inclusion des modes HDR, puisqu’on les retrouvera tous, y compris Dolby Vision IQ.

Où sont les téléviseurs Sony ?

Un autre des fabricants qui surprend habituellement au salon de Las Vegas est Sony, cependant, cette année, il a déjà annoncé qu’il ne présenterait aucune Smart TV dans les couloirs du CES. Leurs propositions seront vues lors d’un événement indépendant que le constructeur a décidé de préparer pour les semaines à venir, nous devrons donc attendre jusqu’à ce que nous sachions quelle sera leur proposition pour ce 2023.