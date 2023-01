ITsART ferme, le « Netflix de la culture » qui n’a jamais fonctionné voulu par l’ancien ministre Franceschini

ITsART a été lancé en juin 2021 et au cours de sa première année de fonctionnement, il a enregistré des coûts de 7,5 millions d’euros. Le chiffre d’affaires n’était que de 246 000 euros.

ITsART a atteint son dernier acte. La plateforme voulue par l’ancien ministre Dario Franceschini pour relancer la culture italienne en temps de pandémie ne sera plus financée. Pas seulement. Selon diverses reconstitutions de presse, le 29 décembre, les actionnaires propriétaires de la plateforme ont envoyé une lettre au ministère de la Culture pour communiquer la liquidation. Peu d’utilisateurs, des entrants incohérents et des pertes de millions d’euros.

ITsART n’a jamais fonctionné et son départ de la scène a été accueilli avec une bonne dose d’ironie par divers membres des partis du centre et de la droite. Giulia Pastorella, députée élue dans les listes Action écrit sur Twitter : « J’aurais demandé à Strange de parcourir 14 605 000 futurs alternatifs pour explorer tous les résultats possibles de l’initiative extraordinaire appelée ITsART. Qui sait, peut-être aurait-il pu en trouver un où State Netflix ne se serait pas avéré être un échec complet. »

Comment est né ITsART

L’idée vient avec le premier confinement. Les théâtres étaient fermés, les musées et les cinémas aussi. Les secteurs du divertissement et des événements en direct ont été parmi les plus durement touchés par la pandémie née avec la propagation du Covid-19. Le ministre de la Culture était Dario Franceschini, choisi pour ce rôle dans le deuxième gouvernement dirigé par Giuseppe Conte. Franceschini conservera également son poste à l’arrivée de Mario Draghi au Palazzo Chigi.

Franceschini présente ITsART comme un « Netflix de la culture », une plateforme sur laquelle les utilisateurs pourront voir des contenus exclusifs en streaming en payant un ticket virtuel. La société est créée. ITsART est détenue à 51 % par Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) et à 40 % par Chili TV, une société qui distribue des films et des séries télévisées sur Internet. Parmi les fondateurs également l’ancien candidat à la mairie de Milan du centre-droit Stefano Parisi.

ITsART est officiellement lancé en juin 2021. L’impact n’est pas des meilleurs. La plate-forme sur le plan technique fonctionne et il existe également plusieurs contenus valides. Il y a des concerts et des spectacles que vous pouvez voir gratuitement et d’autres que vous devez payer. L’accent n’est pas mis sur les formules d’abonnement mais sur l’achat de contenus individuels. Les coûts initiaux sont élevés. Jusqu’à 5 euros pour l’achat de films, 10 euros pour les concerts les plus récents et 7 euros pour une visite virtuelle du Musée des sciences et de la technologie de Milan.

Pourquoi ITsART a échoué

Même si les coûts, voyons maintenant, se sont adoucis, le projet ITsART a toujours été déficitaire. Au cours de la première année d’activité, ITsART a enregistré des dépenses de 7,5 millions d’euros, principalement consacrées aux services. Les revenus ont atteint 246 000 euros. Un modèle insoutenable, surtout face à un nombre d’utilisateurs loin du seuil critique. Au total, les téléspectateurs payants de la plateforme n’auraient pas dépassé les 200 000. Pour le moment, la plate-forme est toujours en activité, on ne sait pas quand elle sera complètement démantelée.