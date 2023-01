"Avocat robotique" présentera sa défense dans le cadre de la première piste juridique au monde défendue par l’IA en février

Avant de demander : Non. Le robot n’a pas réussi l’test du barreau, ce n’est donc pas un avocat agréé. Cependant, ce n’est pas une exigence pour plaider une cause juridique. Les gens se représentent eux-mêmes et engagent tout le temps des parajuristes dans les procédures judiciaires. Ce n’est pas exagéré pour un juge d’accepter d’entendre une affaire d’une IA. En fait, la plupart des juges seraient probablement très intéressés de voir un argument juridique généré par une machine, en particulier s’il est présenté en temps réel.

Il y a plusieurs années, nous avons expliqué comment un algorithme d’apprentissage automatique a battu 20 avocats humains lors de l’analyse des risques dans les accords de non-divulgation. L’IA a égalé l’avocat ayant obtenu le meilleur score avec une précision de 94 %. À l’époque, nous avions prédit que cela n’irait probablement pas beaucoup plus loin que cela.

« Les avocats risquent-ils d’être remplacés ? Probablement pas, du moins pas pour des choses comme plaider la jurisprudence », a déclaré votre humble serviteur. Eh bien, maintenant je suis corrigé.

NewScientist rapporte qu’une IA plaidera la première affaire judiciaire devant un tribunal en février. L’audience ne sera pas très excitante. C’est juste un excès de vitesse de routine, ce qui explique probablement pourquoi le tribunal a accepté d’autoriser la demande sans précédent d’un avocat. La vie de l’accusé n’est pas en jeu, juste une amende relativement peu coûteuse.

Bien sûr, il n’y aura pas de Android se promenant dans la salle d’audience en s’adressant au juge et au jury – l’IA a parcouru un long chemin depuis 2018, mais pas si loin. Au lieu de cela, un iPhone sera dans la poche de l’accusé. Un téléphone équipé d’une application d’intelligence artificielle et d’un écouteur fournira à l’utilisateur les réponses appropriées aux arguments lors de l’audience.

Ne vous y trompez pas. L’IA utilisée dans ce cas n’est pas la même que le bot d’analyse NDA de 2018. L’organisation de défense des consommateurs DoNotPay a développé cet algorithme pour aider les utilisateurs à éviter les amendes, les frais et les abonnements. Cela peut également aider à obtenir des remboursements auprès d’entreprises qui veulent faire croire que vous n’avez pas d’autre choix que de supporter les coûts de leurs erreurs.

« L’application DoNotPay est la maison du premier robot avocat au monde », se vante-t-il. « Combattez les entreprises, battez la bureaucratie et poursuivez n’importe qui en appuyant sur un bouton. »

La société n’a pas divulgué l’emplacement du tribunal ni le nom de l’accusé afin d’assurer un environnement contrôlé pour l’expérience. L’accusé n’a reçu pour instruction que de dire ce que le bot lui dit. Si le juge se prononçait contre le défendeur, NoNotPay a accepté de couvrir les amendes et les frais associés à l’affaire.

Le « robot avocat » de DoNotPay a commencé sa vie en tant que chatbot en 2015, semblable aux types qui vous ennuient sur les sites de support technique. Vous savez, ceux qui sont stupides comme des pierres et qui ne peuvent jamais répondre de manière satisfaisante à une simple question. En 2020, DoNotPay a incorporé une IA plus sophistiquée qu’il espère suffisante pour plaider avec succès une affaire judiciaire en temps réel.

Le fondateur et PDG de DoNotPay, Josh Browder, a déclaré qu’il souhaitait utiliser l’affaire pour rendre son IA précise et honnête.

« Nous essayons de minimiser notre responsabilité légale », a déclaré Browder à NewScientist. « Et ce n’est pas bon si cela déforme les faits et est trop manipulateur. »

En fin de compte, Browder aimerait voir son application devenir suffisamment bonne pour remplacer un avocat, mais à un tarif nettement inférieur.

« Tout est une question de langue, et c’est ce que les avocats demandent des centaines ou des milliers de dollars de l’heure pour faire », a-t-il déclaré. « Il y aura encore beaucoup de bons avocats qui plaideront peut-être devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais beaucoup d’avocats facturent beaucoup trop d’argent pour copier et coller des documents, et je pense qu’ils le seront certainement. remplacés, et ils doivent être remplacés. »

Il devrait être fascinant de voir comment cette affaire se déroule. Nous attendons avec impatience un verdict après février.