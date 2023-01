Le montage vertical de votre PS5 peut entraîner une défaillance catastrophique due à une fuite de métal liquide

PSA : Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et allez tourner votre PlayStation 5 sur le côté. Il a été découvert que le métal liquide utilisé pour le refroidissement peut potentiellement fuir et faire frire la carte mère. Il n’y a eu qu’une poignée de cas signalés, mais pourquoi prendre le risque?

La PlayStation 5 est très différente de toute autre PlayStation à ce jour. C’est blanc, ce qu’on n’a pas vu depuis le PS miniaturisé, et bien sûr, c’est beaucoup plus puissant. Il est également de taille relativement colossale. Mais une chose est restée constante depuis la PS2. Les utilisateurs peuvent l’orienter horizontalement ou verticalement, du moins c’est ce qu’on leur a dit.

Les supports marketing de Sony affichent la PS5 dans les deux orientations, il devrait donc être sûr de supposer que l’une ou l’autre position de montage est acceptable. La console est tellement grande que la position la plus pratique, pour moi du moins, est la verticale. Je sais que je ne suis pas seul aussi.

Une recherche rapide d’images sur Google montre que la plupart des images publiées sur Internet ont le mastodonte dans sa position dominante. Cela peut donc choquer de nombreux utilisateurs que cela puisse être la pire façon d’orienter votre PS5.

Un technicien de réparation de consoles qui passe par la poignée YouTube TheCod3r a publié une vidéo (ci-dessus) en septembre dernier montrant une PlayStation 5 qu’il a reçue pour réparation. La console ne s’allumait pas, alors il l’ouvrit, enleva la carte mère et vérifia chaque composant pour voir comment la tension circulait.

Il avait de mauvaises lectures, mais physiquement, tout allait bien. Il a décidé de remonter le carénage autour de l’unité de traitement accéléré (APU) pour vérifier les dommages, et c’est là qu’il a découvert que du métal liquide avait fui de son boîtier et court-circuité les contacts en bas (par rapport à l’orientation verticale) de l’APU.

À ce moment-là, cela semblait être un incident isolé. TheCod3r n’avait jamais vu un cas comme celui-ci auparavant, et personne d’autre non plus. Cependant, depuis lors, au moins un autre cas d’un fuite APU a été signalé.

TheCod3r appelle cela un faux pas majeur de la part de l’équipe de conception de Sony. Il semblerait que lorsqu’il est monté verticalement, l’alliage indium/gallium entre l’APU et le dissipateur thermique, qui reste liquide à température ambiante, puisse s’égoutter avec le temps grâce à la gravité qui le tire d’un côté du boîtier. Le montage horizontal de la console atténue ce problème puisque le métal liquide est autorisé à reposer uniformément sur l’APU.

Il est juste de souligner que ce n’est pas la première fois que l’orientation verticale pose des problèmes aux utilisateurs de PlayStation. Vers le milieu du cycle de vie, la PlayStation 2 a commencé à présenter des erreurs de lecture de disque. Le problème était lié au fait que les utilisateurs avaient leur PS2 en position verticale – encore une fois, quelque chose que Sony a dit qu’il était conçu pour faire.

Malheureusement, l’orientation verticale a provoqué un désalignement de la tête laser CD. Cependant, la solution de bricolage était aussi simple que d’ouvrir le boîtier et de réajuster la tête du CD, ce que presque n’importe qui n’ayant pas peur d’ouvrir sa console pouvait faire. En ce qui concerne le problème de la PS5, la réparation de l’APU n’est pas un projet de bricolage pour le week-end, sauf si vous êtes un professionnel qualifié et que vous pouvez accéder aux versions.

Sony n’a pas encore officiellement reconnu la faille. La société a fortement commercialisé la PS5 dans sa position verticale, y compris même sur l’emballage (ci-dessus). Il comprenait également un support pour faciliter le montage vertical (une première). On pourrait raisonnablement s’attendre à ce que Sony offre des réparations gratuites aux utilisateurs hors garantie sur un tel fiasco, mais ne retenez pas votre souffle. Étant donné que la panne peut endommager la carte mère, il s’agira probablement d’une situation de remplacement complet. S’il s’agissait d’une voiture, cela nécessiterait un rappel complet.

La bonne nouvelle est que tant que votre PlayStation 5 est en bon état de fonctionnement en ce moment, vous devriez être en sécurité. Cependant, nous vous recommandons fortement de réorienter sa position à l’horizontale dès que possible, aussi gênant que cela puisse être.