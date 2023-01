Les licenciements technologiques de janvier dépassent le total de décembre en moins d’une semaine

La vue d’ensemble : Nous sommes dans moins d’une semaine dans la nouvelle année et le secteur de la technologie ressent déjà la pression. Selon Layoffs Tracker, jusqu’à présent ce mois-ci, 29 686 employés technologiques dans 27 entreprises ont été licenciés dans le monde. À titre de comparaison, 17 074 travailleurs de la technologie ont perdu leur emploi en décembre 2022. En d’autres termes, il y a eu près de 74 % de suppressions d’emplois supplémentaires au cours des premiers jours de 2023 par rapport à tout le mois dernier.

Amazon, qui est responsable de plus de la moitié des coupes, a confirmé plus tôt cette semaine qu’il se sépare de 18 000 employés après avoir embauché rapidement au cours des dernières années pour répondre aux besoins pendant la pandémie. Le PDG Andy Jassy a déclaré que plusieurs équipes seraient touchées, bien que la majorité des éliminations de rôles se produiront dans les magasins Amazon et les organisations PXT.

La société de logiciels cloud basée à San Francisco Salesforce, quant à elle, licencie 8 000 employés, soit environ 10% de ses effectifs.

Plusieurs sociétés de cryptomonnaie ont également annoncé leur intention de licencier des employés. Genesis dit au revoir à 30% de ses effectifs tandis que Silvergate se sépare de 40% de ses effectifs. La société de paiement cryptomonnaie Wyre a complètement cessé ses activités. Les sites de commerce électronique Everlane et Stitch Fix ont réduit respectivement 17% et 20% de leurs effectifs ces derniers jours.

Les données de Layoffs Tracker révèlent que les suppressions d’emplois se sont intensifiées à partir de mai 2022 et n’ont pas vraiment ralenti depuis. Novembre a été un mois particulièrement difficile avec plus de 71 000 licenciements dans le monde. Meta, Amazon, HP, Twitter et Cisco ont ouvert la voie avec des réductions importantes.

L’analyse d’Amazon de la situation est probablement vraie pour de nombreuses autres grandes entreprises technologiques qui sont allées trop loin en embauchant pendant la pandémie pour répondre à une demande sans précédent pour leurs services et/ou produits. Maintenant que nous sommes revenus à un mode de vie essentiellement normal et que l’augmentation de l’activité en ligne s’atténue, certaines entreprises n’ont plus besoin d’aide supplémentaire et sont obligées de réduire leurs effectifs.