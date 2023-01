Windows 11 (build 22621.1095 et 22623.1095) atteint le canal Insider Beta

Après la pause du Nouvel An, vient la première mise à jour de l’année pour les utilisateurs de la chaîne Windows Insider Beta. Dans ce cas, il s’agit de la mise à jour 22621.1095 et 22623.1095, où elles n’apportent pas de nouvelles nouvelles et n’apportent que de nouvelles corrections de bugs aux fonctions existantes.

Build 22623.1095 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1095 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Modifications et améliorations pour les versions 22621.1095 et 22623.1095

Début

La disposition de la zone de recherche dans le menu Démarrer a été mise à jour avec des coins plus arrondis pour refléter la disposition de la zone de recherche dans la barre des tâches.

Changements et améliorations dans la version 22623.1095

Général

L’assistant rapide des outils Windows a été supprimé afin qu’il apparaisse directement dans la liste Toutes les applications du menu Démarrer et qu’il soit plus facile à trouver.

Correctifs dans la version 22623.1095

Barre des tâches et barre d’état système

Correction de quelques problèmes qui pouvaient entraîner le découpage de la moitié supérieure de la barre des tâches.

Début

Correction d’un problème où la boîte de dialogue de désinstallation de l’application pouvait ne pas s’afficher correctement dans le menu Démarrer dans certains cas, rendant les boutons inaccessibles.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème qui empêchait le filtrage par nom d’éditeur de correspondre correctement sur la page Processus.

Correction d’un problème qui empêchait certains services de s’afficher sur la page Services après l’application du filtrage.

Correction d’un problème qui faisait apparaître de nouveaux processus dans une liste filtrée s’ils étaient démarrés alors qu’un filtre était défini.

Problème atténué où certaines boîtes de dialogue n’étaient pas affichées dans le thème correct lorsqu’elles étaient appliquées à partir de la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

Résolution d’un problème qui faisait clignoter une fois la zone de contenu des données de la page Processus lorsque des modifications de thème étaient appliquées dans la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

La page Applications de démarrage du gestionnaire de tâches affiche désormais les applications comme prévu.

Correction d’un problème qui pouvait provoquer un flash noir lors de l’ouverture du gestionnaire de tâches.

S’il n’y a pas de résultats de recherche correspondants, le Gestionnaire des tâches l’indiquera explicitement.

Correction d’un plantage du gestionnaire de tâches qui pouvait survenir lors de la tentative de terminer certains processus.

Vous pouvez maintenant effectuer une recherche dans le champ de recherche en appuyant sur CTRL + F.

Correctifs pour les versions 22621.1095 et 22623.1095

Rechercher dans la barre des tâches

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des différents traitements pour la recherche dans la barre des tâches, comme mentionné dans ce billet de blog :

Correction d’un problème qui empêchait le champ de recherche de la barre des tâches de s’afficher correctement et d’afficher des artefacts visuels.

Ils ont apporté des améliorations à la fiabilité pour corriger certains plantages et aux performances des animations et des transitions.

Correction d’un problème qui provoquait des problèmes de mise en page dans les langues avec un affichage de droite à gauche, comme l’arabe.

