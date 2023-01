Lenovo ThinkPhone de Motorola : le smartphone pour le ThinkPad

Lenovo a présenté un smartphone qui rappelle un ordinateur portable ThinkPad : surface noire, bouton rouge, lettrage dans le coin en biais.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola est toujours un smartphone normal – situé dans la classe moyenne supérieure ou la classe supérieure inférieure. Il ne montre sa force qu’en connexion avec un ThinkPad : les données circulent et avec une sécurité accrue.

Lenovo présente le ThinkPhone au CES 2023, un salon pour les particuliers. Néanmoins, les entreprises en particulier l’achèteront et l’utiliseront comme téléphone portable d’entreprise. Par conséquent, il n’a pas besoin d’être une classe supérieure absolue et de suivre le rythme d’un iPhone.

L’extérieur en qualité ThinkPad éprouvée

Les Thinkpads n’ont pas seulement un look spécial, ils sont aussi particulièrement stables. Lenovo a traditionnellement expérimenté les matériaux : fibres de carbone (carbone), magnésium et aluminium – dans des alliages toujours nouveaux. Lenovo choisit également cette approche pour son ThinkPhone :

Dimensions : 159 x 74 x 8 mm

Poids : 189 grammes

Dos : Fibres d’aramide

Cadre : aluminium aéronautique

Protecteur d’écran : Gorilla Glass Victus

Certifications : IP68, MIL STD 810H

Couleurs : Noir, uniquement du noir

Lenovo a fait certifier la stabilité – non seulement la protection habituelle contre la poussière et l’eau selon IP68, mais aussi une robustesse particulière selon les normes militaires. Bienvenue dans le monde du travail acharné.

Le look a également été adopté. Les logos au dos sont courants. Lenovo l’a mis dans le coin inférieur droit et l’a placé à un angle – comme le logo sur le repose-mains d’un Thinkpad.

Le bouton rouge est en fait emblématique. Sur un Thinkpad, il a la fonction d’un point de suivi. Il se trouve au milieu du clavier et peut remplacer une souris ou un trackpad. Cela n’a aucun sens sur un smartphone. Par conséquent, Lenovo a coloré l’un des boutons latéraux en rouge.

Le Lenovo ThinkPhone se sent bien dans la main, mais peut aussi tomber de la main (Photo : Lenovo)

Cette clé rouge n’est ni un bouton marche/arrêt ni une bascule de volume, mais un bouton pour des fonctions supplémentaires – comme celles que Sony doit appeler rapidement l’appareil photo, ou Samsung pour activer l’assistant vocal Bixby.

Vous pouvez attribuer plusieurs fonctions au bouton. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer Push to Talk dans Microsoft Teams. Appuyer une fois dessus pourrait appeler une autre fonction importante. Appuyez deux fois pour vous connecter au ThinkPad (bien que ce soit également automatique).

Les premiers testeurs sur place à Las Vegas certifient que le ThinkPhone a une bonne finition et que la touche rouge a un bon point de pression – l’un des points forts des claviers Lenovo.

Les valeurs intérieures du ThinkPhone

Les informations données ici ne figurent pas toutes sur la fiche technique que Lenovo a officiellement publiée. En fin de compte, il reste à voir quelles spécifications exactes apparaîtront en Allemagne. Il n’y aura probablement qu’un seul ThinkPhone avec un maximum de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans ce pays.

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Mémoire : 8 ou 12 Go de RAM DDR5

Stockage : 128, 256 ou 512 Go UFS-3.1

Capacité de la batterie : 5000 mAh

Autonomie de la batterie : 36 heures

Charge rapide : 68 watts

Recharge sans fil : 15 watts

Ces chiffres semblent impressionnants. Cependant, un processeur puissant mais gourmand en énergie et une longue autonomie de la batterie s’excluent mutuellement dans une utilisation quotidienne. En fin de compte, Lenovo a dû faire un compromis. Les premiers tests doivent déterminer à quelle vitesse et dans quelle mesure les performances sont limitées afin de durer une journée de travail sur le ThinkPhone.

Le ThinkPhone a un processeur très puissant, mais Lenovo promet toujours une longue autonomie (Photo : Lenovo)

Un détail sympa : le chargeur ThinkPhone devrait également pouvoir recharger un ThinkPad (USB-C requis). Il vous suffit donc de brancher un chargeur aussi petit qu’un chargeur de smartphone normal et non encombrant comme les ordinateurs portables en ont généralement.

Affichage avec de bons compromis

L’écran du ThinkPhone est beau et grand, de sorte que de nombreux chiffres et graphiques peuvent y tenir, car ils sont souvent envoyés dans l’environnement de travail.

Taille de l’écran : 6,6 pouces de diagonale

Format d’image : 20:9

Résolution : 2400 x 1080 pixels, FHD+

Densité de pixels : 402ppi

Technologie d’affichage : pOLED

Espace colorimétrique : DCI-P3, plus d’un milliard de couleurs

Taux de rafraîchissement : 144 Hz fixe ou jusqu’à 120 Hz adaptatif

Luminosité de l’image : jusqu’à 1 200 nits

Le compromis ici est le suivant : la résolution n’est pas la meilleure, mais elle est suffisamment grande pour pouvoir voir les détails dans les chiffres et les graphiques. Cette distance à la classe supérieure du smartphone permet d’économiser de l’énergie et de gagner en autonomie.

L’écran du ThinkPhone est un compromis, mais optimisé pour le monde du travail (Image : Lenovo)

Mais pour pouvoir déchiffrer les données lors de vos déplacements, même en plein soleil, vous pouvez augmenter la luminosité à un fantastique 1 200 nits.

Toutes les autres fonctionnalités (incl. caméra)

Le ThinkPhone s’avère également être un appareil fonctionnel en ce qui concerne les autres équipements.

Les écouteurs filaires n’ont plus leur place, dans le monde du travail les gens portent des casques Bluetooth. Si nécessaire, mettez-le sur la table pour que tout le monde dans la pièce puisse bien entendre, même avec des haut-parleurs stéréo, il fait un bon son.

Haut-parleurs : Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Prise audio 3,5 mm : absente

Cartes SIM : 2 x nano SIM (double SIM)

Port Micro SD : non disponible

Port USB : USB-C (USB 3.1)

Capteur d’empreintes digitales : sous l’écran

Mobile : 5G

Wi-Fi : Wi-Fi 6E

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Système d’exploitation : Androïd 13

Mises à jour Android : pendant 3 ans

Mises à jour de sécurité : pendant 4 ans

Le ThinkPhone peut transférer l’Internet mobile vers un ThinkPad connecté automatiquement ou sur simple pression d’un bouton. Dans la vie de tous les jours, cela ressemble à ceci : ouvrez le carnet, commencez à taper immédiatement – comme à la maison ou au bureau WLAN.

Lenovo promet des mises à jour pour les années à venir, offrant aux entreprises une sécurité de planification.

Appareil photo principal : 50 mégapixels, OIS

Caméra ultra grand angle : 13 mégapixels

Appareil photo zoom téléobjectif : non disponible

Caméra frontale : 32 mégapixels, mise au point automatique

Cet ensemble de caméras est correct, mais pas exceptionnel. On ne sait toujours pas dans quelle mesure le ThinkPhone peut améliorer les images à l’aide d’un logiciel. De nombreuses personnes à qui la société fournit un ThinkPhone comme téléphone portable professionnel préféreraient probablement un iPhone et l’utiliseront également à titre privé.

ThinkPhone et ThinkPad en tant qu’unité

Avec Think 2 Think, Lenovo utilise une extension de l’application Motorola Prêt pour sur le ThinkPhone. Vous pouvez également coupler le smartphone avec un PC Lenovo compatible exécutant Windows 10 ou 11.

Avec Instant Connect, deux appareils reconnaissent et se connectent automatiquement lorsqu’ils se trouvent à proximité. La portée Bluetooth jusqu’à dix mètres n’est probablement pas suffisante. Le WiFi est le choix ici. Une fois jumelés, les appareils partagent un presse-papiers partagé. Par ailleurs, il existe également un référentiel commun pour les fichiers permanents.

ThinkPhone et ThinkPad deviennent une seule unité : les notifications apparaissent sur les deux appareils (Image : Lenovo)

Les notifications apparaissent toujours sur les deux appareils. Dans le Centre d’action Windows, vous pouvez ensuite ouvrir l’application Windows appropriée à partir d’une notification du ThinkPhone. Vous pouvez également travailler directement sur le ThinkPhone à partir du ThinkPad. Pour ce faire, le smartphone diffuse des applications Android individuelles sur l’ordinateur.

Enfin, vous pouvez utiliser toutes les caméras du ThinkPhone comme webcam.

Ces fonctions sont toutes bon, mais pas nouveau. La particularité est qu’ils travaillent ici sans que vous ayez à vous soucier d’eux. En cas de doute, le support vous aidera. Quelque chose comme cela peut changer la façon dont une entreprise fonctionne à long terme.

Sécurité pour les entreprises

Lenovo a non seulement adapté le logiciel, mais aussi le matériel. Le ThinkPhone possède son propre processeur de sécurité, le Moto KeySafe. Cela crée un niveau de sécurité supplémentaire car il agit comme un bac à sable pour les codes PIN, les mots de passe et les clés cryptomonnaies.

D’autres smartphones haut de gamme disposent également d’une telle puce cryptomonnaie. On ne sait pas en quoi le ThinkPhone en diffère. Malheureusement, il restera également difficile de savoir si une telle puce est en principe capable de « téléphoner à la maison », c’est-à-dire de permettre aux données de circuler vers la Chine. Ce n’est pas sans raison que Lenovo utilise son propre nom pour évoquer les ThinkPads, mais utilise le nom du pionnier américain des communications mobiles Motorola, qui est aujourd’hui une filiale de la société chinoise, pour les fonctions de sécurité.

L’architecture de sécurité de Motorola garantit que toutes les données peuvent circuler en toute sécurité entre le ThinkPhone et le ThinkPad (Image : Lenovo)

Les entreprises peuvent gérer leurs ThinkPhones de manière centralisée et configurer toutes les fonctions à distance via Moto OEMConfig et Moto Device Manager. Lenovo appelle également cela Zero Touch. L’application Moto Secure, d’autre part, est un endroit sur l’appareil où les paramètres de sécurité peuvent être configurés. Moto Threat Defense et une connexion à ThinkShield complètent le concept de sécurité.

Conclusion : de bons compromis – pour le monde du travail

Qu’est-ce qui définit le Lenovo ThinkPhone de Motorola ? Cela rappelle un Lenovo ThinkPad, mais le bouton rouge n’est pas un point de suivi, mais appelle plutôt des fonctions quotidiennes spéciales.

Le ThinkPhone est un smartphone solide de la gamme supérieure inférieure, mais il ne peut pas suivre un iPhone – mais il n’a pas à l’être non plus. Il sera probablement commercialisé auprès d’entreprises qui le commanderont en grande quantité et le distribueront à leurs employés.

Il a été optimisé à cet effet. Tous les compromis que Lenovo a faits avec le ThinkPhone semblent raisonnables à cet égard : processeur puissant, mais batterie longue durée, résolution réduite, mais écran lumineux, boîtier robuste, mais pas de dos en verre, longue garantie de mise à jour.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola apparaîtra officiellement dans les mois à venir, mais la rumeur dit qu’il sortira fin janvier. Un communiqué de presse allemand indique qu’il apparaîtra également dans ce pays. On ne sait toujours pas si les clients privés peuvent également l’acheter.

Image en vedette : Lenovo