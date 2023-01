Attention, parents : cette poussette ne bascule qu’avec l’intelligence artificielle

Si vous faites partie de ceux qui ont eu un enfant qui a besoin de certaines procédures pour s’endormir (quel enfant n’a pas besoin de procédures, n’est-ce pas ?), cette poussette pourrait être faite pour vous. De la main de Gluxkind vient Ella, une poussette pour bébé qui a un moteur vraiment incroyable et des fonctions intelligentes.

Le premier chariot avec IA

et, vous lisez correctement. L’Ella est le premier chariot au monde à avoir une intelligence artificielle, car il dispose d’un grand nombre de capteurs et d’algorithmes capables de détecter et de reconnaître l’environnement pour savoir à tout moment si le chariot est en danger, si la personne en charge est loin ou si vous accélérez votre allure à cause d’une pente.

L’une des idées de l’Ella est que les parents puissent s’occuper des enfants lorsqu’ils ne sont pas dans le chariot, afin qu’ils puissent les porter dans leurs bras pendant que le chariot circule automatiquement comme s’il s’agissait d’une Tesla. Et oui, avant de mettre la main sur la tête, le constructeur souligne que ces fonctions ne fonctionnent que lorsque l’enfant n’est pas dans le siège.

Le niveau de détection de l’environnement est assez surprenant, puisque dans une vidéo publiée par Glüxkind, on peut voir comment le cerveau de la machine reconnaît les personnes, les bateaux, les bancs publics et toutes sortes d’obstacles.

Doux rêves

Une autre fonction très intéressante qui pourrait intéresser de nombreux parents est qu’elle dispose d’un système qui se charge de faire basculer la poussette automatiquement. Ceci est utile lorsque nous utilisons le complément nacelle pour nouveau-nés, car nous pouvons programmer un mouvement constant avec une musique de fond pour que notre bébé s’endorme, en évitant d’avoir à déplacer la poussette par nous-mêmes. Être de mauvais parents n’a jamais été aussi facile.

Grande aide

En ayant des roues motorisées, les fonctions ne se limitent pas à marcher de manière autonome ou à faire basculer le chariot. Il est également capable de nous aider à gravir des pentes pour qu’elles ne soient pas si lourdes, ainsi qu’à aider à la descente en activant son mode de freinage intelligent, évitant ainsi d’éventuelles frayeurs. Et pour compléter l’aide à la conduite, il est également capable d’activer automatiquement le frein lorsque l’on se sépare du fauteuil.

Combien çà coute?

Le produit a été récemment dévoilé au CES, et quelque chose nous dit qu’il pourrait être à la recherche de financement pour un déploiement mondial. Nous ne doutons pas que cela réussira, mais c’est la raison pour laquelle pour l’instant ils ne partagent pas les détails des prix ou une date de sortie approximative.

Certains doutes qui surgissent à cet égard sont la capacité de pliage (quelque chose de très demandé dans les poussettes) et, principalement, le poids total du produit, car avec le double moteur et la batterie intégrée, nous avons très peur que ce ne soit pas une poussette .particulièrement léger. Pourtant, l’idée nous semble excellente.