Bonne Epiphanie 2023, images drôles et Gifs gratuits pour les meilleurs vœux à la Befana

L’Épiphanie est célébrée le 6 janvier, avec l’arrivée des Mages et de la Befana qui apporte des cadeaux et des friandises aux plus petits. Pour l’occasion, nous avons sélectionné les meilleures images et gifs amusants pour saluer les amis et les parents.

À présent, les vacances de Noël touchent à leur fin, il ne reste que l’Épiphanie, le 6 janvier, car chaque année l’arrivée de la Befana devient la dernière occasion d’envoyer des cartes et des salutations à vos amis et parents. L’Epiphanie est une fête chrétienne célébrée le 6 janvier pour commémorer la visite des mages qui ont apporté de l’or, de l’encens et de la myrrhe en cadeau à l’enfant Jésus. En même temps est également célébrée la Befana qui apporte des bonbons ou du charbon dans les bas des enfants, en réalité son origine est païenne et fait partie des rites propitiatoires pour surmonter l’hiver, au fil du temps les deux traditions se sont de plus en plus enracinées en Italie .

Pour l’occasion, nous avons sélectionné les meilleures images et Gifs à envoyer gratuitement à vos proches. Des images sacrées qui représentent l’arrivée des mages aux clips de Befana chevauchant un balai. Pour télécharger le matériel, touchez simplement l’image avec votre doigt et maintenez pendant une seconde, ou cliquez avec le bouton droit, et sélectionnez l’option pour enregistrer l’image sur l’appareil.

Bonjour et Bonne Epiphanie 2023, les plus belles images de la Befana

Chaussettes suspendues ou jolies sorcières voyageant sur leurs balais la nuit, ces cartes sont un moyen agréable et sobre d’envoyer des salutations et d’être proche en pensée de vos amis et parents pendant les vacances.

Happy Befana 2023, images amusantes pour les salutations sur WhatsApp

Les mèmes et les images plus ludiques ne manquent pas pour souhaiter une heureuse Épiphanie. Des cartes qui se moquent des repas gourmands pendant les vacances et des kilos superflus, aux blagues traditionnelles sur la fin des vacances et l’envie d’être encore des enfants pour recevoir quelques douceurs.

Gifs drôles et pleins d’esprit pour les meilleurs voeux pour l’Épiphanie 2023

Il y a aussi des images animées, des Gifs, parfaites pour montrer l’Épiphanie à venir. Vous pouvez les partager sur Facebook et Instagram. Sur WhatsApp, vous pouvez également choisir un Gif parmi ceux disponibles dans le panneau emoji. Accédez simplement au catalogue Gif avec le bouton sur la barre du bas et écrivez « Happy Epiphany » ou « Happy Befana », autant d’images animées apparaîtront à envoyer à vos proches.

Images sacrées et religieuses des Rois Mages pour l’Épiphanie 2023

Les images religieuses ne manquent pas représentant Gasparre, Melchiorre, Baldassarre voyageant dans le désert en suivant l’étoile comète, ou s’apprêtant à offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe au nouveau-né Jésus.