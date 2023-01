Sony partage un aperçu du prochain film Gran Turismo et de son projet de voiture avec Honda

En bref: lors de sa conférence de presse CES 2023, Sony a partagé un aperçu de son prochain film basé sur la franchise Gran Turismo et a présenté en avant-première un concept-car appelé Afeela qu’il construit en collaboration avec Honda.

Gran Turismo est basé sur l’histoire vraie d’un joueur de Gran Turismo nommé Jann Mardenborough, qui a remporté une série de concours de jeux organisés par Sony Computer Entertainment et Nissan pour devenir driver de course professionnel.

Le film est réalisé par Neill Blomkamp et met en vedette David Harbour, Orlando Bloom et Darren Barnet. Il présente également Emelia Hartford, une créatrice de contenu bien connue dans le monde de l’automobile avec une impressionnante audience sur les réseaux sociaux. Son dernier projet consistait à créer la première Corvette Z06 2023 biturbo au monde.

Blomkamp a parlé de l’utilisation de la caméra Venice 2 de Sony avec ses capteurs amovibles Rialto à l’intérieur des voitures prototypes du Mans. Ces véhicules sont dotés de cockpits extrêmement petits qui ne pourraient pas accueillir une caméra à résolution IMAX standard, mais ils ont pu obtenir les clichés nécessaires grâce à la technologie de Sony. Les caméras ont également aidé l’équipe de production à capturer l’aspect et la sensation uniques du jeu, comme l’angle POV à la troisième personne derrière les voitures.

Le teaser ressemble en effet à une scène coupée CGI tirée directement de la série. Avec un peu de chance, cela pourrait être l’une des meilleures adaptations jeu-film à ce jour. Le seul autre jeu-film basé sur la course auquel je puisse penser est Need for Speed, qui n’était pas si chaud. Recherchez-le dans les salles du monde entier le 11 août.

Dans le même ordre d’idées, Sony a également présenté la marque de voitures électriques qu’il est en train de créer avec Honda. Il s’appelle Afeela, et le prototype rentre tout à fait dans cette catégorie. Cela ressemble beaucoup à un croisement entre une Lucid Air et une Porsche. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le premier véhicule de Sony et Honda, mais Sony a partagé qu’il sera chargé avec un total de 45 capteurs et caméras.

Sony a déclaré qu’il prévoyait d’accepter les précommandes au cours du premier semestre 2025 et qu’il livrerait les premières livraisons aux acheteurs en Amérique du Nord au printemps 2026.