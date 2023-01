DisplaceTV : Qui a besoin du premier téléviseur sans fil au monde ?

Les innovations nous font timide ou froncer les sourcils. Avec la DisplaceTV, il n’est pas encore tout à fait certain que le roman et, selon le constructeur, « la première télévision sans fil » devienne un hit. Car malgré des idées ambitieuses et astucieuses, la question se pose : Ai-je même besoin de ça ?

DisplaceTV fait certaines choses différemment des principaux fabricants de téléviseurs. (Photo : Displace TV)

C’est le DisplaceTV

Le DisplaceTV de la startup du même nom a été présenté pour la première fois au CES 2023. Et là, le téléviseur 55 pouces aurait certainement dû attirer l’attention. Parce qu’il possède certaines caractéristiques que les fabricants renommés n’ont pas encore imaginées ou ont abandonnées avant d’être prêtes pour la production en série :

Montage avec ventouses : Vous pouvez fixer la Smart TV sur des murs et des fenêtres lisses (!) avec une pression négative. Les deux ventouses ne conviennent donc pas au papier peint ingrain populaire dans ce pays. Sinon, vous devriez pouvoir tenir l’appareil de 9 kilogrammes. Ceci est assuré par la technologie Vukuum active, avec laquelle le téléviseur s’aspire fermement.

Batteries amovibles : Il n’y a pas de câble à la prise. Au lieu de cela, le DisplaceTV a des piles intégrées qui peuvent également être changées pendant le fonctionnement. Si le téléviseur est allumé pendant environ six heures par jour, il devrait encore avoir une durée d’exécution pouvant aller jusqu’à un mois. considérable.

Les batteries amovibles fournissent de l’énergie. (Photo : Displace TV)

Vraiment sans fil : la station de base séparée diffuse le contenu directement sur le téléviseur – ici non plus, il n’y a pas de câbles. Néanmoins, le constructeur promet une faible latence, qui convient également au gaming.

Contrôle gestuel : Une caméra 4K dépliable sur le dessus ajoute un contrôle de mouvement à DisplaceTV. Utilisez des gestes pour changer ou effectuer des réglages. Une télécommande classique n’est pas nécessaire. Alternativement, des entrées vocales et tactiles sont également fournies.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, faites glisser l’appareil photo dans le boîtier. (Photo : Displace TV)

Jusqu’à 16K : Combinez jusqu’à quatre DisplaceTV pour une résolution de 8K ou 16K. Il y a des bords étroits entre les téléviseurs, mais des diagonales allant jusqu’à 220 pouces sont possibles.

Technologie actuelle : Il s’agit d’un écran OLED de 55 pouces avec une résolution 4K. Cependant, les créateurs n’entrent pas plus dans les détails ici.

Excitant, mais…

C’est bien beau, mais avec un prix de précommande de 3 000 dollars américains et un nombre limité de 100 exemplaires, cela montre déjà que DisplaceTV ne s’adresse pas du tout aux clients privés. Ils obtiendraient un téléviseur ordinaire mais beaucoup plus puissant et plus grand pour le même prix. Et ils n’auraient pas à attendre le début des ventes fin 2023.

En revanche, les premières présentations, par exemple d’Engadget, montrent que le prototype précédent est étonnamment mature. Nous ne parlons donc pas d’une étude de concept issue d’une campagne de financement participatif qui ne se termine jamais avec succès.

Personnellement, je crains un potentiel flop en raison de la faible demande et du prix. Mais la Smart TV pourrait convenir à bien d’autres circonstances particulières : dans un environnement professionnel, dans de très petites pièces, dans des pièces sans alimentation électrique adaptée comme le bungalow de vacances. Ou dans votre propre palais de verre, où le support à ventouse devrait parfaitement fonctionner.

questions ouvertes

Un coup d’œil sur le site Web ne me rend pas plus sage : il manque des informations techniques, les pré-commandes doivent payer à l’avance. Et le nombre extrêmement limité d’articles et la boutique bon marché me rendent méfiant. Et pourtant, DisplaceTV réussit à piquer l’intérêt : une télé entièrement sans fil que je peux coller à une vitre parce qu’elle est si légère ? Une chose cool!

La photo officielle du fabricant ressemble à un photomontage bon marché. (Photo : DisplaceTV)

Mais le facteur cool est-il suffisant pour un vrai succès ? Aussi, parce que DisplaceTV n’est pas un gros acteur comme Samsung ou LG, il sera difficile de s’affirmer ici, du moins sur le marché de masse. Ces derniers proposent d’ailleurs déjà une télévision sans fil avec le LG StanByMe, même si celle-ci est d’une nature un peu différente. Mais peut-être que DisplaceTV peut se tailler une niche et trouver ses fans de cette façon. Une chose que je trouve vraiment géniale : l’esprit inventif des créateurs !