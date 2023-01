Le serpent céleste le plus détaillé de tous les temps dans une nouvelle image époustouflante du télescope VISTA

Tout juste publiée par l’Observatoire européen austral (ESO), elle a été capturée par la VISTA InfraRed CAMera (VIRCAM) qui, avec ses 67 millions de pixels, a révélé les incroyables détails de cette extraordinaire pouponnière stellaire.

La nébuleuse Sh2–54 capturée en infrarouge par le télescope VISTA / ESO

À environ 6 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Serpents, se trouve Sh2-54, une vaste nébuleuse de gaz et de poussière, pleine de jeunes étoiles. Les plus brillantes, dans lesquelles les anciens Grecs reconnaissaient un motif qui rappelait la queue du reptile auquel la constellation doit son nom, ne sont cependant qu’une petite partie de la myriade d’étoiles qui, comme jamais observées auparavant, ont été captées depuis le Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) de l’Observatoire européen austral (ESO).

Situé à l’observatoire astronomique de Paranal au Chili, avec son œil infrarouge très puissant de 67 millions de pixels, le télescope VISTA a pu détecter les moindres détails de cette pépinière stellaire extraordinaire dans le cadre de l’enquête VVVX – les variables VISTA, partie de la Via Láctea Programme d’enquête étendu visant à cartographier de grandes parties de notre galaxie aux longueurs d’onde infrarouges.

« Au fur et à mesure que la technologie utilisée pour explorer l’Univers progresse – précise ESO dans une note – cela augmente également notre compréhension de ces pépinières stellaires. L’une de ces avancées est la capacité de voir au-delà de la lumière qui peut être détectée par nos yeux, comme la lumière infrarouge. Tout comme le serpent, l’homonyme de cette nébuleuse, a développé la capacité de percevoir la lumière infrarouge pour mieux comprendre son environnement, nous avons également développé des instruments infrarouges pour en savoir plus sur l’Univers.”.

L’instrument qui a permis l’observation, appelé VIRCAM (VISTA InfraRed CAMera), a en effet permis une observation plus détaillée de la nébuleuse, surmontant les limitations de la lumière visible, facilement absorbée par les nuages ​​de poussière de la nébuleuse, comme le montre l’image de la même nébuleuse capturée avec le télescope VST, également à l’observatoire de Paranal. La lumière infrarouge peut traverser les épaisses couches de poussière presque sans entrave, révélant la complexité des pépinières stellaires et fournissant des informations précieuses sur la formation des étoiles.