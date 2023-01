Xiaomi met en vente des bandes LED qui ont tout pour créer l’environnement parfait

Vous recherchez des bandes LED intelligentes ? Eh bien, vous savez que Xiaomi en a des très intéressants et qu’après un certain temps, ils sont enfin en vente en France. Ce sont les Smart Lightstrip Pro, des rubans RGB avec une connexion WiFi que vous pouvez gérer à volonté depuis votre smartphone.

parfait pour la maison

Les bandes LED sont devenues à la mode au fil du temps. Avant, ils n’étaient que quelque chose pour les configurations et les bureaux de jeu, mais de plus en plus de gens sont encouragés à les placer dans d’autres endroits de la maison, soit comme décor, soit même comme support pour le rétro-éclairage sur les Smart TV (simulant ainsi un Philips Ambilight). .

Pour cette raison, vous êtes sûrement intéressé de savoir que Xiaomi vient de mettre en vente en France, comme notifier à El Español, un modèle qui a tout le nécessaire pour être un bon achat pour la maison. Ce sont des bandes de deux mètres de long, que vous pouvez toujours étendre en achetant plus d’unités et en les connectant ensemble, avec 120 LED et un support WiFi et Bluetooth, de sorte que grâce à une application mobile, Mi Home, vous pouvez le contrôler, décider de son intensité ( il a 3 niveaux de sensibilité, 4 effets dynamiques et 8 modes prédéfinis), couleur (c’est une bande RVB) ou quand l’allumer ou l’éteindre. Il offre également un support pour Google Home, permettant sa gestion via des commandes vocales.

Quelque chose d’intéressant à propos de cette bande est qu’elle est déjà configurée pour fonctionner avec les logiciels Razer Chroma RGB et ASUS Aura Sync, bien que vous puissiez également ajouter d’autres périphériques RVB pour obtenir une expérience de jeu plus immersive.

Au cas où vous seriez intéressé par son placement, dans la boîte vous trouverez la bande lumineuse avec son boîtier de commande (qui a 3 boutons de mode, marche/arrêt et réinitialisation) et le câble d’alimentation, un câble USB, deux clips coin noir, six clips noirs et six autres blancs (en plus du mode d’emploi et de la garantie, bien sûr).

Une option intéressante à prendre en compte et que vous pouvez déjà acheter dans la boutique officielle Xiaomi, pour un prix de 79,99 euros.

Quelles autres alternatives avez-vous?

Si vous cherchez quelque chose de plus simple et surtout moins cher, sachez que sur Amazon vous avez des options assez alléchantes dont les prix sont un peu moins chers. C’est le cas de la marque Govee dont nous avons déjà parlé sur ce site car nous aimons bien le rapport qualité/prix qu’elle propose, avec différents packs disponibles à prendre en compte.

Il y a, par exemple, un paquet de 5 mètres RGBIC avec contrôle via application et prise en charge d’Alexa et de Google Assistant, qui a de très bonnes notes et dont le prix ne dépasse pas 32 euros (en fait, en ce moment, il a une promotion de 20% de réduction via un coupon qui les fait rester encore moins cher). Autre Pack de base RVB de la même marque avec 10 mètres de long est planté à 32,99 euros.

Xiaomi lui-même a une bande dans la conférence Amazon, un Lightstrip Plus RVB avec 150 LED compatibles avec Google Assistant, plus basique que les protagonistes Pro de cet article mais qui est désormais en vente pour seulement 8 euros (sa remise est de 19%). Garde cela à l’esprit.