La roadmap de la carte graphique de bureau Intel Arc en fuite, les GPU Battlemage passionnés arrivent en 2024

Tourné vers l’avenir : le lancement par Intel de ses nouvelles cartes graphiques de bureau n’a pas vraiment été un succès retentissant. Arc Alchemist est arrivé avec tant de problèmes et de critiques médiocres qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles la société réduirait ses pertes et abandonnerait l’ensemble du projet. Mais Chipzilla ne renonce pas à l’ambition de voir ses GPU devenir une véritable alternative aux cartes Nvidia et AMD, et cela pourrait arriver dès l’arrivée de Battlemage l’année prochaine.

Intel et Raja Koduri, architecte en chef et vice-président senior de la division architecture, graphisme et logiciel de la société, ont répété à plusieurs reprises qu’Arc ne s’en allait pas. Selon une prétendue roadmap divulguée de RedGamingTech, nous connaissons maintenant les plans futurs d’Intel pour ses cartes de bureau dédiées.

La roadmap montre qu’Intel lancera deux SKU de 150 W dans la série Arc actuelle au cours de ce trimestre : le SKU3 (D23-P5) et le SKU5 (D23-M3), qui sont tous deux des cartes plus milieu de gamme offrant 6 Go de mémoire à 16 Gbit/s.

La roadmap comprend également une famille actualisée de GPU Arc Alchemist appelée Alchemist+. Il est prévu (ou était prévu) d’arriver au troisième trimestre de l’année et est apparemment basé sur le GPU ACM + G21 pour les cartes haut de gamme avec une cote TDP de 175-225 W, et l’ACM + G20 pour les offres budgétaires avec un Gamme TDP entre 75-100W.

C’est l’année prochaine que les choses pourraient être intéressantes. Intel entrera enfin sur le marché des cartes graphiques pour passionnés avec ses GPU Battlemage basés sur la microarchitecture Xe2-HPG. Le GPU BMG-G10 haut de gamme qui a un TDP <225W atterrit au deuxième trimestre de 2024, tandis que le GPU BMG-G21 avec son TDP <150W arrive plus tard au cours du même trimestre.

Battlemage semble prêt à proposer un certain nombre de mises à niveau, notamment un meilleur traçage de rayons, des améliorations de la microarchitecture, un sous-système de mémoire et une compression de nouvelle génération, une nouvelle technologie de rendu d’apprentissage automatique, les dernières capacités DeepLink et une technologie de rendu basée sur l’apprentissage automatique de nouvelle génération. Intel écrit que les cartes cibleront les segments de performances et de jeux passionnés du marché.

Après Battlemage dans la série de cartes d’Intel inspirées des noms D&D, il y aura Celestial et Druid. Tom Petersen d’Intel a déclaré l’année dernière que la majeure partie de l’équipe ASIC travaillait sur Battlemage, avec une petite partie sur Celestial et un nombre encore plus petit encore sur Alchemist.