Bing pourrait intégrer ChatGPT à son moteur de recherche

Les moteurs de recherche comme Bing pourraient subir un changement radical. L’avènement de la recherche par IA ChatGPT a tout bouleversé. Cela nous permet de poser des questions précises et l’IA nous donne une réponse précise sans avoir à entrer sur un site Web.

Maintenant, Microsoft envisage d’intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Microsoft Bing dans le but d’augmenter son attrait. Le plan, révélé pour la première fois par The Informer, semble en être à ses débuts pour le moment.

ChatGPT, un excellent ajout à Bing

L’article, qui est malheureusement derrière un paywall, cite comme source une personne familière avec le système. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI qui est conçu spécifiquement pour les dialogues.

Il est également intéressant de savoir qu’il existe déjà des extensions qui ajoutent ChatGPT aux moteurs de recherche. Ceux-ci affichent le contenu produit par ChatGPT dans les résultats de recherche, mais ne modifient pas les résultats classiques renvoyés par le moteur de recherche.

Microsoft semble envisager d’intégrer ChatGPT plus profondément dans Bing. La nature conversationnelle de ChatGPT pourrait aider l’entreprise à mieux comprendre les demandes des utilisateurs, et les utilisateurs pourraient préférer les réponses conversationnelles aux résultats de recherche traditionnels.

Le rapport suggère que Microsoft évalue toujours la possibilité, car il considère des facteurs tels que l’exactitude des résultats et des facteurs techniques. Microsoft pourrait publier une première version de test pour un petit groupe d’utilisateurs de Bing plus tard cette année.

OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, a reçu un investissement d’un milliard de dollars de Microsoft. ChatGPT a été rendu public en novembre 2022. ChatGPT peut être utilisé par n’importe qui pour le moment, mais son utilisation nécessite la vérification d’une adresse e-mail et d’un numéro de téléphone portable.

ChatGPT fonctionne très bien pour certains types de requêtes, mais pas nécessairement pour toutes. De plus, il y a toujours la question de la précision. Un scénario probable consiste à intégrer uniquement certains types de requêtes d’utilisateurs et à les exclure des résultats renvoyés pour les requêtes qui tiennent compte des problèmes de santé ou d’investissement.

De nombreux avantages et quelques inconvénients pour Bing

Les créateurs de ChatGPT soulignent que « peut occasionnellement produire des instructions préjudiciables ou un contenu biaisé »Oui « peut occasionnellement générer des informations incorrectes. » ChatGPT a donné la réponse suivante lorsqu’on lui a posé des questions sur son intégration avec Bing ou d’autres moteurs de recherche :

Il est possible que l’intégration d’un modèle linguistique comme ChatGPT dans un moteur de recherche comme Bing soit bénéfique à certains égards. Par exemple, un modèle linguistique comme ChatGPT pourrait être utilisé pour générer des réponses plus naturelles aux requêtes des utilisateurs ou pour générer des résumés pertinents des résultats de recherche. Cependant, il est également important de considérer les éventuels inconvénients ou défis qu’une telle intégration pourrait poser. Par exemple, il peut être difficile de s’assurer que les réponses du modèle linguistique sont toujours exactes et appropriées, ou de s’assurer que la sortie du modèle est cohérente avec le ton général et le style du moteur de recherche. En fin de compte, la décision d’intégrer ou non un modèle linguistique tel que ChatGPT dans un moteur de recherche dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment les objectifs et les besoins spécifiques du moteur de recherche, ainsi que les avantages et les inconvénients potentiels d’une telle intégration.