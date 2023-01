L’analyste sonne l’alarme alors que les villes risquent de perdre des milliards d’impôts grâce à la tendance du travail à domicile

Grandes citations : Alors que le télétravail devient la « nouvelle norme » pour les travailleurs américains, les gouvernements municipaux et les analystes économiques frappent le bouton de panique.

« Le travail à distance est sur le point de dévaster les villes américaines. » — Magazine de New York.

« L' »apocalypse du bureau » est à nos portes. » – Interne du milieu des affaires.

« [We’re entering a] le travail à domicile et l’apocalypse de l’immobilier de bureau. » – National Bureau of Economic Research.

Selon les analystes économiques, la tendance croissante au travail à domicile « dévaste » les villes américaines. Avec près d’un tiers de la main-d’œuvre travaillant à distance, les employeurs trouvent peu de raisons de garder leurs bureaux physiques ouverts. Les recettes fiscales dans les grandes villes comme New York, Los Angeles et San Francisco ont chuté lorsque les entreprises ont commencé à fermer leurs bureaux. Meta a fermé boutique sur 450 000 pieds carrés de bureaux rien qu’à New York.

Le New York Magazine souligne que les impôts fonciers représentent la majorité (un tiers) des revenus de la ville de New York, et les immeubles de bureaux représentent un cinquième de cette source. Pour mettre cela en perspective, l’un des quartiers fiscaux les plus lucratifs de la ville, Manhattan, a connu une baisse de 5,24 milliards de dollars de recettes fiscales depuis 2019.

Même le passage à des horaires de travail hybrides n’a pas beaucoup aidé. Le contrôleur de l’État de New York a rapporté que les entreprises de services financiers de la ville de New York n’ont que 56 % de leur personnel au bureau pendant un jour donné de la semaine. Ce changement a contribué à une baisse de 56,3 % des revenus avant impôts du secteur des valeurs mobilières, soit une perte de 17,5 milliards de dollars de bénéfices imposables. Le problème ne s’arrête pas non plus aux impôts fonciers et aux impôts sur les sociétés.

Le transport en commun a pris un coup important. La pandémie a paralysé l’industrie du navettage. Il a quelque peu rebondi mais n’a toujours pas retrouvé ses niveaux d’avant le covid grâce à moins de travailleurs devant se présenter physiquement au bureau. L’achalandage est toujours en baisse de 30% par rapport à 2019. De nombreux systèmes de transport en commun fonctionnaient déjà avec de faibles marges, il est donc difficile de savoir combien de temps certains peuvent tenir.

De même, le trafic piétonnier a considérablement diminué. Les magasins locaux perdent les arrêts fréquents pour les lattes et les cocktails des entreprises environnantes et la circulation piétonnière maintenant que davantage de travailleurs sont confinés à la maison. Cette situation a créé un triple coup dur pour New York.

La Big Apple a perdu une part importante de l’argent de la taxe de vente – wham. De nombreux magasins ont fait faillite et ont fermé leurs portes, jetant les impôts sur les sociétés et les charges sociales dans les toilettes – wam. Maintenant, les propriétaires ont du mal à combler ces postes vacants, ce qui entraîne une forte baisse de la valeur des propriétés et donc une diminution des impôts fonciers – wham.

Et la situation n’est pas meilleure sur la côte ouest. Les taux d’inoccupation des bureaux à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, oscillent entre 34 et 40 %, selon le San Francisco Chronicle. Meta, Google, Salesforce, Airbnb, Twilio et d’autres ont tous abandonné des espaces de bureau inutilisés pour réduire les coûts.

Certains analystes suggèrent que les villes convertissent les bureaux en logements, estimant que des appartements occupés à un prix raisonnable valent mieux que des bureaux chers mais vides. Cependant, « mieux que rien » ne satisfera probablement pas les gouvernements locaux. Le déficit fiscal causé par la transformation de l’entreprise en consommateur conduira inévitablement à une augmentation des impôts sur le revenu pour la classe ouvrière. Il n’y a pas de scénario gagnant-gagnant.

Il semblerait que la grande expérience qu’a été l’arrêt sans précédent de l’économie américaine ait des effets néfastes durables. Maintenant, les agences gouvernementales mêmes qui ont appelé à cette action drastique paniquent quant à la manière de fermer la boîte de Pandore.