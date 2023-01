La norme Qi2 apportera efficacité et interopérabilité à la recharge sans fil

Avant-gardiste : « Apple fait mieux », du moins en ce qui concerne la recharge sans fil des derniers modèles d’iPhone. À tel point que le Wireless Power Consortium travaille avec Cupertino pour apporter la nouvelle norme sans fil Qi2 à un marché beaucoup plus large de smartphones et d’accessoires.

Le Wireless Power Consortium (WPC) travaille sur une nouvelle norme de recharge sans fil. Qi2 (prononcé « chee two ») est conçu pour être efficace et interopérable, apportant l’unité à l’industrie et favorisant la croissance du marché. Cette fois, Apple semble être disposé à jouer un rôle plus collaboratif plutôt que de suivre la voie propriétaire avec MagSafe.

Prévu pour arriver en 2023, Qi2 est en effet une nouvelle norme de charge sans fil basée sur la technologie MagSafe susmentionnée. Apple a fourni la base de la nouvelle norme, déclare WPC, en travaillant avec d’autres membres du consortium pour développer un nouveau profil de puissance magnétique qui est au cœur de Qi2.

Le profil de puissance magnétique garantira que les smartphones ou autres appareils alimentés par batterie rechargeable sont parfaitement alignés avec la station de charge, a expliqué WPC, « offrant ainsi une meilleure efficacité énergétique et une charge plus rapide ».

Selon Paul Struhsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium, les consommateurs et les sites de ventes ne savaient pas quels appareils étaient certifiés Qi et ceux qui prétendaient fonctionner avec Qi mais ne le sont pas. « Cette confusion peut entraîner une mauvaise expérience utilisateur et même des problèmes de sécurité », déclare Struhsaker. Qi2 devra donc fournir aux consommateurs et aux sites de ventes l’assurance que leurs appareils sont « sûrs, efficaces et interopérables avec d’autres marques ».

La norme Qi2 devrait remplacer son prédécesseur, Qi, sur un marché en pleine expansion avec un milliard d’appareils (émetteurs et récepteurs) qui devraient être vendus dans le monde d’ici la fin de 2023. Les nouveaux accessoires Qi2 apporteront la recharge sans fil aux appareils mobiles. cela ne fonctionnerait pas avec la configuration actuelle de surface plane à surface plane.

Il n’y a pas encore de caractéristiques officielles, mais selon un porte-parole du WPC, Qi2 offrira une capacité de charge initiale de 15 W – la même que les chargeurs MagSafe et le double de la puissance des chargeurs compatibles Qi (7,5 W). Des profils de puissance plus élevés et des capacités de recharge devraient être intégrés à la norme à une date ultérieure.

Struhsaker remarque par ailleurs à quel point Qi2 est parfaitement aligné sur les besoins modernes en matière d’efficacité énergétique et de durabilité, car la nouvelle norme réduit la perte d’énergie qui peut se produire lorsque le téléphone et le chargeur ne sont pas alignés. De plus, Qi2 « réduira considérablement les déchets d’enfouissement associés au remplacement des chargeurs filaires en raison de la rupture des prises et de la pression exercée sur les cordons par la connexion et la déconnexion quotidiennes ».

Les premiers smartphones et chargeurs certifiés Qi2 devraient être mis en vente d’ici les fêtes de fin d’année 2023.