La nouvelle platine vinyle de JBL intègre Bluetooth 5.2 pour une connectivité sans fil

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Harman a annoncé une nouvelle platine sans fil qui fera partie de sa vitrine CES à Las Vegas cette semaine. Malheureusement, vous devrez attendre plusieurs mois avant de pouvoir le ramener à la maison.

Le JBL Spinner BT lit des disques à 33 1/3 tr/min pour les LP et 45 tr/min pour les EP et les singles, et les vitesses sont verrouillées avec un capteur pour garantir une tonalité parfaite à partir de son plateau en aluminium entraîné par courroie. Comme son nom l’indique, la platine permettra aux auditeurs de profiter de leur vinyle sans fil via Bluetooth 5.2 « sans sacrifier la qualité audio ». Il peut facilement se coupler avec des écouteurs, des haut-parleurs portables ou des barres de son et prend en charge l’encodage aptX HD.

Une sortie analogique via une connexion filaire est également possible pour ceux qui souhaitent utiliser la platine avec des composants traditionnels ou des systèmes de haut-parleurs actifs.

Les autres points forts incluent un bras de lecture en aluminium, un socle en MDF noir avec des accents orange JBL, un cache anti-poussière à charnière et un panneau avant contemporain. Le bras de lecture est livré préchargé avec une cartouche à aimant mobile Audio Technica sur une coque amovible pour un remplacement et une mise à niveau faciles. De plus, les pieds de la platine sont amortis pour réduire la pénétration des vibrations.

Selon Luminate Data (anciennement Nielsen SoundScan), les ventes de vinyle aux États-Unis ont atteint un sommet de l’ère moderne au cours de la semaine se terminant le 22 décembre 2022, avec des ventes atteignant 2,232 millions d’exemplaires, soit une augmentation de 46,7 % d’une semaine à l’autre. Il s’agit de la plus grande semaine de ventes depuis que Luminate a commencé à suivre les ventes en 1991, et ce n’est que la deuxième fois depuis que les ventes hebdomadaires de vinyle aux États-Unis ont dépassé les deux millions d’unités.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était dans la semaine précédant Noël l’année dernière, alors que les ventes avaient culminé à 2,115 millions d’unités.

L’augmentation des ventes de vinyles pendant les vacances n’indique pas nécessairement que plus de gens écoutent des disques. Je soupçonne qu’une partie importante des achats étaient des cadeaux alimentés par la nostalgie, car les pochettes d’albums sont une excellente toile pour montrer les pochettes.

Le JBL Spinner BT devrait arriver au troisième trimestre de 2023 à un PDSF de 399 $.