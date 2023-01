L’Alienware AW2524H est le premier moniteur 500Hz, 1080p à arriver sur le marché

Tourné vers l’avenir : les moniteurs OLED et ultra-rapides font fureur au CES 2023, mais Dell semble être en avance sur ses concurrents en matière de fabrication de masse. L’écran Alienware AW2524H est incroyablement rapide, si rapide que très peu de GPU et de joueurs seront en mesure d’exploiter réellement son véritable potentiel – au moins pour les deux prochaines années.

Après le prototype chinois vu au début de 2022, les moniteurs 500 Hz arrivent maintenant sur le marché en tant que produits que vous pouvez acheter physiquement. Et le Dell Alienware AW2524H devrait en fait être le premier moniteur 500 Hz fabriqué en série, battant Asus PG248QP et offrant une meilleure expérience de couleur dans l’ensemble.

Alors qu’Asus a adopté une dalle TN pour son moniteur 540 Hz, Dell utilisera une dalle « Fast IPS » fabriquée par AU Optronics, ce qui indique que le moniteur Alienware AW2524H devrait avoir de loin de meilleures couleurs et de meilleurs angles de vision. La taille de l’écran est de 24,5″, avec une résolution FullHD (1920x1080px, 90ppi), tandis que le module Nvidia G-sync natif inclus devrait offrir une expérience de jeu sans déchirure dans toutes les conditions.

Les autres caractéristiques fournies par Dell incluent un remarquable temps de réponse G2G minimum de 0,5 ms, un rapport de contraste de 1 000:1, une luminosité de 400 cd/m2, une gamme de couleurs sRGB standard de 99 % et un étalonnage en usine. Nvidia Reflex Latency Analyzer est également inclus pour une expérience de tir à la tête fluide et réussie. Le taux de rafraîchissement natif d’AU Optronics est de 480 Hz, qui peut être augmenté jusqu’à 500 Hz en mode overclocking.

La connectivité Alienware AW2524H comprend un port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1 – qui devraient en fait être d’anciens ports HDMI 2.0 commercialisés sous un nom différent. Le taux de rafraîchissement plus rapide nécessitera de toute façon une connexion DP 1.4 + un combo câble. Alienware fournit également quatre ports USB-A 5 Gbps et une sortie audio, tandis qu’il existe une gamme complète de réglages d’inclinaison, de hauteur, de pivotement et de rotation.

Les autres caractéristiques du moniteur Alienware AW2524H incluent le prise en charge du montage VESA 100×100, le rétroéclairage RVB personnalisable et une certification DisplayHDR 400. Un câble USB-C vers DisplayPort est également fourni pour aider les clients à connecter facilement le nouveau moniteur à un ordinateur portable. Dell autorise la commercialisation de son nouveau moniteur auprès des joueurs et des professionnels de l’esport.

Alors qu’Asus a été le premier à annoncer son moniteur de jeu à 540 Hz, le modèle de Dell devrait être le premier produit à 500 Hz à être effectivement expédié aux magasins et aux sites de ventes du monde entier. Le ROG Swift Pro PG248QP ne sera pas disponible avant le deuxième trimestre 2023, tandis que le modèle Alienware AW2524H devrait être lancé au premier trimestre et être disponible à l’achat en Chine (8 février) et en Amérique du Nord (21 mars). Les dates d’expédition pour les marchés européens et britanniques sont encore inconnues. Enfin, les informations essentielles sur les prix seront annoncées à une date ultérieure.