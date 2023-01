Trois raisons pour lesquelles Tesla a perdu 650 milliards de dollars en un an (ce n’est pas seulement la faute d’Elon Musk)

Au début de 2022, la capitalisation de l’entreprise oscillait autour d’un billion de dollars. Selon les données de Google Finance, il s’élève désormais à 338,73 milliards de dollars.

Mardi 3 janvier, l’action Tesla a enregistré la plus mauvaise performance de la journée dans le S&P 500, l’indice qui rassemble les 500 entreprises américaines à la plus forte capitalisation boursière. Ses actions sont tombées à 105 $. Pas de bruit, en effet. Ce n’est que la dernière étape d’un effondrement qui a commencé au début de septembre dernier, alors que le titre fluctuait encore au-dessus du seuil de 300 $.

Dans les premiers jours de janvier 2022, la capitalisation boursière de Tesla n’a bougé que d’un billion : un billion de dollars, le seuil qui amène les entreprises à l’Olympe de la finance. La capitalisation boursière est la valeur totale des actions d’une société cotée en bourse. Or cet indicateur est en chute libre et selon le portail Google Finance, la capitalisation de Tesla a atteint 338,73 milliards de dollars. Environ 650 milliards de dollars brûlés en un an.

CAPITALISATION BOURSIÈRE DES ENTREPRISES | Performance de la capitalisation boursière de Tesla

Des résultats en deçà des attentes

Le krach boursier de Tesla n’a pas une cause unique. Et il serait trop simple de voir dans les tournages d’Elon Musk la raison de ce qui se passe. Commençons par un nombre : 405 278. C’est le nombre de voitures Tesla qui ont été vendues au dernier trimestre 2022. Le chiffre est excellent, un record au vu de l’histoire de l’entreprise qui a enregistré en 2022 quelques-uns des meilleurs résultats de vente depuis son entrée sur le marché des voitures électriques. .

Des chiffres excellents, mais insuffisants. En fait, selon les attentes de l’entreprise en 2022, la croissance moyenne des ventes aurait dû atteindre 50% par rapport à l’année précédente, au final, elle s’est arrêtée à 40%. Pas seulement. Cependant, le chiffre des ventes a été stimulé par les incitations et la baisse des prix des voitures, qui ont augmenté les volumes de ventes mais réduit les marges. Ce chiffre a donc déçu les attentes des analystes et réduit les estimations de croissance.

La crise du marché chinois

La Chine est l’un des marchés les plus importants pour les Big Tech. Plus sa classe moyenne s’enrichit, plus elle devient une clientèle pour les smartphones haut de gamme d’Apple ou les voitures électriques de Tesla. Pourtant, en 2022, la demande de voitures électriques dans le pays s’est effondrée. Au cours des six premiers mois de l’année dernière, le nombre de voitures électriques ou rechargeables immatriculées a atteint 10 595 723, soit 8,7 % de moins que l’année précédente.

Les conséquences dans la chaîne de production de Tesla se sont déjà fait sentir. L’usine de Shanghai a réduit sa production, le délai de livraison d’une Tesla s’est resserré et les stocks ont augmenté comme jamais auparavant. Tous les signaux que l’offre de produits a dépassé la demande du marché. Les politiques de restriction Covid appliquées par le gouvernement de Pékin ont également eu une influence sur tout cela. Une inconnue surtout pour l’avenir.

Elon Musk et les effets sur la marque Tesla

Au début de son histoire, le succès de Tesla était inextricablement lié à la popularité de son PDG, Elon Musk. Même si désormais ce lien n’est plus aussi étroit, la perte de consensus dans l’opinion publique pour Elon Musk affecte la performance de l’action Tesla. En fait, ce n’est pas un hasard si les premiers signes de baisse de l’action sont arrivés les mêmes jours où il semblait clair que le deuxième homme le plus riche du monde avait vraiment décidé d’acheter Twitter.

De nombreux investisseurs ont déjà envoyé des signaux à Elon Musk. L’un des plus grands avertissements est venu de Ross Gerber, PDG de Gerber Kawasaki Wealth Management. Gerber Kawasaki est l’un des fonds d’investissement qui a le plus misé sur Tesla et voit désormais sa fortune fondre.

Dans une interview avec Yahoo Finance, Gerber s’est adressé au conseil d’administration de Tesla, leur demandant de prendre des mesures pour protéger les investisseurs et d’attirer l’attention d’Elon Musk : « Il est temps que le conseil d’administration de Tesla se réveille et fasse son travail car le travail du conseil d’administration est de protéger les actionnaires. Jusqu’à présent, ils n’ont rien fait, absolument rien. La meilleure voie pour Tesla est qu’Elon Musk travaille à plein temps à la construction du Cybertruck. »