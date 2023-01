Asus dévoile des moniteurs OLED 240 Hz 27 pouces, esports 540 Hz et DisplayPort 2.1

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Asus a dévoilé une myriade de nouveaux produits au CES 2023, dont quatre moniteurs de jeu haut de gamme. Chacun lance une nouvelle fonctionnalité pour la gamme ROG de la société, y compris le taux de rafraîchissement le plus élevé sur un écran de jeu à ce jour, un panneau OLED 240 Hz, un moniteur avec DisplayPort 2.1 et un équipé d’un Switch Smart KVM.

Asus a sorti des moniteurs de jeu OLED dans le passé, mais ils étaient un peu plus grands pour une utilisation sur ordinateur de bureau. Le nouveau ROG Swift OLED PG27AQDM va à l’encontre de cette tendance, car il dispose d’un panneau OLED de 27 pouces 2 560 x 1 440 avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz.

La société affirme que le contenu HDR sera incroyable sur ce moniteur, comme on peut s’y attendre d’un écran OLED. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits (jusqu’à un niveau d’image moyen de 3 %) et couvre 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Asus a également équipé le moniteur d’un dissipateur thermique personnalisé et d’un évent plus grand pour lutter contre le burn-in.

Le prochain est le ROG Swift Pro PG248QP, le premier moniteur de jeu 540 Hz au monde. Cela utilise le même panneau Full HD ‘Esports TN’ de 24 pouces que le moniteur 500Hz tease l’année dernière, mais il semble que la société ait réussi à en tirer un peu plus pour améliorer encore la clarté du mouvement.

Il dispose d’un processeur Nvidia G-Sync pour supprimer les saccades et les déchirures d’écran et comprend également un analyseur de réflexe intégré qui vous indique la latence de votre système de bout en bout. Le moniteur est livré avec un codec audio ESS, qui, selon la société, peut améliorer les effets surround virtuels, les coups de feu et les pas. Une autre caractéristique intéressante est la base de support pliable qui vous permet de placer votre souris et votre clavier plus près de l’écran.

Si les jeux haute résolution sont plus votre tasse de thé, alors l’Asus ROG Swift PG32UQXR pourrait être pour vous. Il dispose d’un panneau de 32 pouces 3 840 x 2 160 avec un taux de rafraîchissement maximal de 160 Hz et le prise en charge de FreeSync. Le moniteur dispose également d’un rétroéclairage FALD à 576 zones avec une luminosité maximale de 1 000 nits, ce qui lui vaut une certification DisplayHDR 1 000.

Cependant, la partie la plus impressionnante du PG32UQXR est qu’il comprend une paire de connecteurs DisplayPort 2.1 (aux côtés de deux ports HDMI 2.1 et d’un concentrateur USB). Asus a mentionné que ce moniteur atteint sa résolution et sa fréquence de rafraîchissement maximales sans utiliser Display Stream Compression (DSC).

Enfin, Asus a également dévoilé un moniteur super ultra large de 49 pouces avec une résolution de 5 120 x 1 440. Le ROG Strix XG49WCR présente un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz avec prise en charge de FreeSync Premium et possède également une courbure de 1800R. Le prise en charge HDR n’a rien d’extraordinaire, avec juste une maigre certification DisplayHDR 400.

Le véritable argument de vente de ce moniteur est la technologie Smart KVM intégrée. Le moniteur permet aux utilisateurs de connecter deux PC et d’afficher les sorties côte à côte, grâce au support PbP. Ensuite, avec votre souris et votre clavier connectés directement au moniteur, le XG49WCR passera automatiquement d’une machine à l’autre lorsque vous déplacerez votre curseur.

Asus affirme que le ROG Swift OLED PG27AQDM commencera à être expédié au premier trimestre 2023, tandis que le ROG Swift Pro PG248QP sortira au deuxième trimestre. La société n’a annoncé aucun détail sur les prix et la disponibilité des deux autres moniteurs.