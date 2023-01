La gamme de téléviseurs 2023 de Samsung comprend un QD-OLED de 77 pouces de 2 000 nits, un MicroLED 8K et un Neo QLED de 4 000 nits

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung fait toujours une multitude d’annonces de produits à l’approche et pendant le CES, et cette année n’est pas différente. La dernière catégorie à être dévoilée est celle de ses téléviseurs 2023 qui incluent les nouveaux ensembles Neo QLED, MicroLED et OLED.

LG a trouvé sa domination sur le marché de la télévision OELD remise en question en 2022 lorsque Samsung a sorti son premier modèle OLED depuis des années, le S95B QD-OLED, qui a résolu l’un des inconvénients de la technologie d’affichage en produisant une meilleure luminosité et une meilleure représentation des couleurs. Au CES, la société a annoncé une version mise à jour du S95B QD-OLED qui va jusqu’à 77 pouces; son prédécesseur n’était disponible qu’en 55 et 65 pouces.

En plus d’être un excellent téléviseur à part entière, le S95C QD-OLED semble être parfait pour les joueurs sur console et PC. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’un temps de réponse de 0,1 milliseconde, de la certification AMD FreeSync Premium Pro, du prise en charge 4K de Nvidia GeForce Now et de l’application de jeu en nuage Microsoft Xbox dans le système d’exploitation Tizen. Il dispose également d’une configuration de haut-parleurs Dolby Atmos 4.2.2 canaux de 70 watts.

Samsung ajoute que sa gamme QD-OLED 2023 comprend l’algorithme d’optimisation avancé IntelliSense AI et le nouveau matériau OLED HyperEfficient EL, permettant à la luminosité maximale d’atteindre plus de 2 000 nits. Attendez-vous à HDR10 +, mais probablement pas à Dolby Vision, ainsi qu’à l’intégration de Bixby, Alexa et SmartThings.

Ailleurs, Samsung a annoncé qu’il souhaitait rendre ses écrans MicroLED (image de tête de mât et ci-dessus) plus largement disponibles. La technologie, qui se trouve dans ses énormes et coûteux téléviseurs The Wall, sera désormais disponible dans les modèles 50, 63, 76, 89, 101, 114 et 140 pouces, donc tous les ensembles ne devraient pas coûte cinq ou six chiffres (peut-être). Mais avec des fonctionnalités telles que des taux de rafraîchissement de 240 Hz, des temps de réponse de 2 ms et des détails noirs de 20 bits, même la plus petite taille sera probablement coûteuse.

Enfin, il y a les téléviseurs Neo QLED. Avec un panneau éclairé par MiniLED Quantum 8K pouvant atteindre un pic de 4 000 nits, le produit phare QN900C semble particulièrement attrayant. Il dispose d’un rétroéclairage 14 bits, d’un meilleur contraste via le logiciel amélioré 8K Real Depth Enhancer Pro et d’un algorithme de remasterisation HDR automatique qui peut appliquer des effets HDR au contenu SDR comme les vieux films et émissions.

Il y a aussi le 4K QN935C Neo QLED. Il est doté de minuscules cadres (20 mm), de haut-parleurs à déclenchement par le haut pour le son Dolby Atmos et, comme le QN900C, de modules tout-en-un Zigbee et Matter Thread intégrés pour en faire un hub domestique intelligent.

Découvrez les autres révélations de Samsung au CES, notamment sa nouvelle gamme de moniteurs, un four avec une caméra interne et son écran Flex Hybrid.