Le nouveau moniteur 32 pouces 6K de Dell intègre la technologie IPS Black et une webcam 4K

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dell a présenté ce qu’il appelle le premier moniteur de résolution 6K au monde avec la technologie de panneau IPS Black, qui offrirait un contraste plus élevé et des noirs plus profonds par rapport aux panneaux IPS conventionnels.

Le moniteur Dell UltraSharp 32 6K (modèle U3224KB) intègre 6 144 x 2 456 pixels dans un panneau IPS Black de 31,5 pouces avec un rapport de contraste de 2 000:1, 1,07 milliard de couleurs qui couvrent 99 % de la gamme DCI-P3 et Display P3. Il est également certifié Vesa DisplayHDR 600.

Selon l’étude Hot Tech commandée par Dell, les moniteurs dotés de la technologie IPS Black offrent des niveaux de noir jusqu’à 41 % plus profonds et une précision des couleurs jusqu’à 1,2 fois meilleure que la technologie IPS conventionnelle, en particulier lors de l’affichage de faibles niveaux de gris. La société a également cité un rapport Forrester affirmant que plus de 50 % des employés interrogés considéraient les moniteurs externes comme l’appareil le plus important pour maximiser la productivité.

Le dernier né de Dell contient également une webcam HDR 4K à double gain avec un objectif multi-éléments flanqué de deux haut-parleurs de 14 W montés au-dessus de l’écran, et dispose d’un accès rapide, de ports contextuels orientés vers l’avant. En parlant de connectivité, il y a beaucoup plus de ports d’E/S à l’arrière, y compris un connecteur HDMI 2.1, un connecteur mini DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 en aval, USB-C en amont, Thunderbolt 4 (140 W PD), USB-A et un emplacement de verrouillage RJ45. .

Je suis pour l’excès, mais seulement quand ça a du sens. Ayant déjà essayé un écran 4K de 32 pouces, je ne suis pas certain que le fait de passer à 6K ferait beaucoup pour moi à cette taille d’écran – du moins, pas lors de l’exécution 1: 1. Même assis près, j’imagine que le texte serait trop fermer pour plus de confort.

Que considérez-vous comme le point idéal en termes de résolution par rapport à la taille de l’écran ? Et souscrivez-vous à l’idée qu’il est possible de s’asseoir trop près d’un écran, ou est-ce un non-sens total dans votre livre ?

Le nouveau moniteur UltraSharp 32 6K de Dell sera disponible au cours du premier semestre 2023. Malheureusement, le prix n’a pas été mentionné, mais à titre de comparaison, l’UltraSharp 32 4K (modèle U3223QE) est au prix de 919,99 $ sur le site Web de Dell au moment de la rédaction de cet article.